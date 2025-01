S prihodnjim letom redno cepljenje otrok proti noricam

Norice so najpogostejša nalezljiva izpuščajna bolezen, ki jo povzroča virus varičele zostra iz družine herpes virusov. Večina ljudi preboli norice že v otroštvu. Pri otrocih potekajo blago z značilnim mehurčkastim izpuščajem na koži, pa tudi sluznicah in spolovilu, praviloma jih spremlja povišana telesna temperatura, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Dva odstotka otrok lahko potrebujeta bolnišnično zdravljenje. Bolezen lahko pri njih pusti dolgotrajne posledice. Poleg tega virus, ki povzroča norice, pri okoli 15 odstotkih oseb, ki so norice prebolele, pozneje v življenju povzroči težave v obliki herpesa zostra ali pasovca.

Večje tveganje za težji potek bolezni in zaplete imajo novorojenčki, odrasli, nosečnice in bolniki z okrnjeno imunostjo. Bolezen je zelo kužna, 90 odstotkov ljudi, ki še niso preboleli noric, bo ob stiku z bolnikom zbolelo, navaja NIJZ. Virus se prenaša s kužnimi kapljicami, po zraku, lahko pa tudi z neposrednim stikom, denimo z okuženimi rokami obolelega na zdravo osebo.

Bolniki so kužni dva dneva pred pojavom izpuščaja in vse dokler se vsi mehurčki ne posušijo, kar je običajno pet dni po pojavu izpuščaja. Od okužbe do pojava bolezni mine od 10 do 21 dni, najpogosteje od 14 do 16 dni, so še pojasnili na inštitutu.

Ministrstvo za zdravje je julija v uradnem listu objavilo program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024. Ta je na predlog NIJZ razširil nabor cepljenj v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveno zavarovanje bo od 1. januarja tako krilo tudi cepljenje otrok proti noricam.