S prihodnjim letom za odtenek višje neto plače

Kakšne zneske si lahko delavci obetajo? Med 10 in 20 evrov več na mesec, višina pa je odvisna od plače, ki jo delavec prejema.

Junija letos je povprečna bruto plača v Sloveniji znašala 2366 evrov oziroma 1500 evro neto. Junija lani pa 2205 evrov bruto oziroma 1431 evrov neto. Bruto je torej povprečna plača v enem letu narasla za 161 evrov oziroma za 7,3 odstotka. To je tudi osnova, na kateri so vlada in socialni partnerji določili višino uskladitve.

Ta bo prihodnje leto znašala 100 odstotkov, kar za delavce pomeni vsak mesec nekaj evrov več.

Prejemnikov minimalne plače, ki znaša 1254 evrov bruto oziroma 902 evra neto, je v Sloveniji dobrih 56 tisoč. Zaradi dogovora bodo prihodnje leto prejeli 198 evrov več, kar na mesec pomeni 16 evrov in pol.