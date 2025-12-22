Naslovnica
S prihranki kupila darila za otroke v šempetrski bolnišnici

Šempeter pri Gorici, 22. 12. 2025 20.01

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Božička Sibila Peternelj

Predpraznični december je za vse otroke, ki ga morajo preživeti na pediatričnem oddelku šempetrske bolnišnice, že 13. leto vsaj malce lepši zaradi posebne Božičke, ki jih obišče v tem času. Sibila Peternelj že vsa ta leta privarčevani denar namesto za potovanje ali drugo drago darilo nameni za nakup igrač za bolne otroke. Letos jih je v bolnišnico pripeljala kar 250.

darila prazniki dobre zgodbe

