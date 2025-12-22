S prihranki kupila darila za otroke v šempetrski bolnišnici
Predpraznični december je za vse otroke, ki ga morajo preživeti na pediatričnem oddelku šempetrske bolnišnice, že 13. leto vsaj malce lepši zaradi posebne Božičke, ki jih obišče v tem času. Sibila Peternelj že vsa ta leta privarčevani denar namesto za potovanje ali drugo drago darilo nameni za nakup igrač za bolne otroke. Letos jih je v bolnišnico pripeljala kar 250.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.