S prihrankom Zelene subvencije, je marec pravi čas za nakup toplotne črpalke Mitsubishi Electric

Marec ugodnosti: Zelena subvencija

Za zeleno prihodnost gre! Ni skrivnost, da so toplotne črpalke izjemno učinkovit način ogrevanja in hlajenja prostorov. So tudi velik korak k skrbi za okolje, saj zmanjšujejo emisijo toplogrednih plinov in združujejo energetsko učinkovitost z uporabo obnovljivih virov energije.

To je jasno razvidno tudi z možnostjo, da lahko za investicijo pridobite tudi Eko sklad subvencijo. V mesecu marcu je za nakup naprav Mitsubishi Electric na voljo še dodatna vzpodbuda, Zelena subvencija , ki omogoča, da bo vaša pot do nove toplotne črpalke še lažja in bolj ugodna.

Ponudba velja od 1.3 do 31.3.2024, oziroma do preklica ponudbe.

Toplotne črpalke - Mitsubishi Electric

Pri izbiri prave toplotne črpalke je pomembno upoštevati vaše specifične potrebe. Zato Mitsubishi Electric ponuja širok nabor tehnološko dovršenih rešitev, ki zadovoljijo potrebe vsakega kupca.

Naprave odlikuje izjemna učinkovitost in varčnost. Opremljene so tudi s funkcionalnostjo priklopa Wi-Fi vmesnika, ki vam omogoča enostaven nadzor in krmiljenje naprave na daljavo preko tablice, telefona ali računalnika z aplikacijo MelCloud.

S serijama Zubadan in Ecodan, Mitsubishi Electric zagotovi, da prav vsak dom najde svojo.

Višina subvencije se razlikuje glede na tip toplotne črpalke.