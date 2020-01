Podrobnosti spornega klica: Branko Kralj vršil politični pritisk

Potem ko je komisija za preprečevanje korupcije v lanskem letu prejela prijavo zaradi neetičnega oziroma nezakonitega ravnanja v postopku imenovanja direktorja Uradnega lista, je danes sporočila končne ugotovitve.

Spomnimo. Uradni list RS je lani pretresla afera, ko naj bi generalni sekretar LMŠ Brane Kralj politično pritiskal na prvo nadzornico Uradnega lista Ireno Prijović, da bi ta za direktorja podjetja imenovala nekdanjega evropskega poslanca Igorja Šoltesa. Dogodek so pod drobnogled med drugim vzeli Slovenski državni holding, Komisija za preprečevanje korupcije in policija. Šoltes je kandidaturo za delovno mesto umaknil, češ da"ne želi sodelovati v političnih igrah", Kralj pa ni več generalni sekretar LMŠ.

KPK: Gre za kršitev integritete

Iz komisije so danes sporočili, da so ugotovili, da ravnanje tedanjega generalnega sekretarja LMŠ, ko je na predsednico nadzornega sveta uradnega lista vršil pritisk na način, da ji je naročil imenovanje določene osebe za direktorja, želel izvedeti za časovnico kadrovskega postopka in kdaj bo seja nadzornega sveta ter zahteval poročanje o kadrovskem postopku pred komunikacijo s Slovenskim državnim holdingom, predstavlja kršitev integritete.

Zapisali so, da je Branko Kralj zahteval nezakonito in neetično ravnanje in s tem namenom vršil politični pritisk. Med pogovorom so bile izrečene besede: "Država pričakuje, da je to Igor Šoltes." Nadalje je v pogovoru od Prijovićeve zahteval, da o kadrovskem postopku poroča njemu in to preden bi poročala SDH.

Medtem je Kralj povedal, da motiv za klic ni bil, da bi komurkoli omogočil kakšno prednost ali premoženjsko korist, ampak ker je ocenil, da je oseba, za katero je opravil telefonski klic primeren kandidat za opravljanje te funkcije ter da v času klica ni vedel, kdo vse je kandidat. Dodal je, da s Šoltesom nista osebna znanca (srečala sta se v okviru volilne kampanje za zadnje evropske volitve) ter da je klic opravil povsem samoiniciativno, brez dogovorov v stranki LMŠ. Izjavil je še, da je svoj klic štel kot priporočilo.

Marjan Šarec je povedal, da je za telefonski klica Kralja izvedel tisto sredo, ko je bila novinarska konferenca. Pojasnil je še, da se v kadrovske zadeve zelo malo poglablja in meni, da način Branka Kralja ni bil pravilen.

Podrobne ugotovitve lahko preberet v pripetem dokumentu.

Komisija tako v končnem poročilu ugotavlja, da so bili prisotni pritiski s strani Kralja. Nadalje komisija še ugotavlja neetično ravnanje, kar je nedopustno in predstavlja kršitev integritete.