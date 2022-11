S prižigom prazničnih lučk v Ljubljani se začenja veseli december

Novoletna okrasitev prestolnice, ki jo je zasnoval Urban Modic, je duhovna komponenta z miselnim kaosom. Okrasitev zato nosi naslov Splošni um/duh skupnosti in je posvečena vsem, ki živijo z multiplo sklerozo. Osrednjo novoletno okrasitev dopolnjujeta tudi praznični osvetlitvi Jakopičevega sprehajališča in Mestne hiše.

Staro mestno jedro bo prepredeno s petdesetimi kilometri prazničnih lučk, nameščenih bo od 850 do 900 svetlobnih teles in 48 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci in bodo krasili drevesa v parku Zvezda.