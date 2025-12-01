S priznanjem faca leta pozornost na delu izjemnih otrok in mladih

V časopisu Časoris strokovna žirija vsak mesec v letu med nominiranci, ki jih predstavijo v časopisu, izbere faco meseca, konec leta pa jih predstavi širši javnosti. Na današnji prireditvi v Narodni galeriji se bo tako predstavilo 15 mladih, ki so se izkazali na področju umetnosti, športa in znanja, pa tudi ustvarjalnosti, solidarnosti in iskrenih odnosov.

"To ni tekmovanje. Vsaka faca meseca je že zmagovalec oziroma zmagovalka. Vsak izmed njih s svojim delom, razmišljanjem in pogumom kaže, da otroci niso le prihodnost - so aktivni soustvarjalci boljše družbe že danes," so besede odgovorne urednice Časorisa Sonje Merljak Zdovc pred podelitvijo povzeli pri časopisu.

Strokovna komisija je po besedah članice in psihologinje Mateje Štirn vse leto spoznavala zgodbe, ki "pomagajo negovati upanje in zaupanje v moč znanja, ustvarjalnosti, igrivosti, sočutja in solidarnosti, iskrenih odnosov, vztrajnosti in poguma."

"Vsak mesec sem prijetno presenečen, da je vsak kandidat za faco meseca tako neizmerno uspešen in se ukvarja s stvarmi, ki konkretno vplivajo na družbo in postavljajo vzor ne le za svoje vrstnike, ampak za ves svet," pa so pri Časorisu povzeli besede povezovalca nocojšnje prireditve Roka Kužnerja.

Častna pokroviteljica izbora je predsednica republike Nataša Pirc Musar. Zaključno prireditev sta glasbeno spremljala dijaka Anže Štrajnar in Aleksandra Zdovc, mlade pa je nagovoril tudi reper Rok Terkaj. Priznanja je podelila Sonja Merljak Zdovc, na prireditvi pa so vse face predstavili preko domiselnih opisov pisatelja Primoža Suhodolčana.