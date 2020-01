S projektom Šolar na smuči so otrokom pričarali zimski nasmeh

»Otroški nasmehi so največje darilo in zahvala, ki jo lahko prejmemo za svoja dejanja. Ne potrebujemo veliko, le malo razmisleka, dobre volje in gesto, ki otroku pričara nepozabne spomine. In zimske radosti so nekaj, kar je z nami povezano že desetletja.« so poudarili v Tušu.

V Tušu se zavedajo, da se odgovornost do okolja, kjer ustvarjaš in delaš, gradi na trdnih temeljih zadovoljnih ljudi. Med njimi so otroci žal pogosto spregledani, zato so ponosni, da skupaj dajejo zgled naši družbi, kako lahko postane boljša. Tuš je s pomočjo svojih poslovnih partnerjev v 17 letih dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh že polepšal poletne počitnice več kot 8.600 otrokom, a pred njimi je nov izziv. To zimo so se odločili, da projekt razširijo na letni čas, kjer mnogi otroci ne morejo doživeti vseh njegovih lepot. Zimske radosti na snegu so nekaj, kar je s Slovenijo in Slovenci povezano že desetletja. Na nas je, da to tradicijo ohranjamo in jo omogočamo novim rodovom.