S protestom zahtevali stanovanja za ljudi, ne za dobiček

V gibanju, ki ga sestavljajo predvsem mladi, so kritični do dogovora, da bo stanovanjski sklad zemljišča, ki so primerna za stanovanjsko gradnjo in so trenutno v lasti DUTB, odplačal. Kot so poudarili v izjavi, smo državljani ta zemljišča že odplačali z državno dokapitalizacijo bank in slabe banke.

"To je eno bolj zanimivih zemljišč z relativno centralno lokacijo. Trend v zadnjih 10 letih je - in v prihodnosti bo še bolj - da se neprofitne gradnje in dejavnosti odriva iz centra mesta, medtem ko se centralne lokacije namenjajo profitni dejavnosti. Ravno zato je tako pomembno, da se na tej lokaciji izvaja javni in ne tržni interes," je poudaril Klemen Ploštajner.

Vlada je imela možnost neodplačni prenos zemljišč omogočiti s spremembo zakonodaje, a se je odločila prednost dati fiskalni stabilnosti in delovanju DUTB, kot so si ga zamislili, pred stanovanjsko politiko, so prepričani v gibanju.

Mlada generacija ima medtem vse večje težave pri reševanju stanovanjskega vprašanja. "Naša edina možnost je, da kupimo stanovanje, česar ne moremo narediti s prekarnimi zaposlitvami, ali pa najemamo stanovanja na popolnoma dereguliranem in neurejenem trgu, kjer cene vsakomesečno rastejo, kjer so pogodbe vse bolj neprimerne in kjer so stanovanja vse slabša," je izpostavil Ploštajner.

Podatki kažejo, da v Ljubljani trenutno manjka okoli 4000 neprofitnih stanovanj, do leta 2025 pa bo manjkalo 16.000 dostopnih najemnih stanovanj. Gibanje sicer namerava svoje aktivnosti nadaljevati, naslednji podobni shod napovedujejo za jesen.