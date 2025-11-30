S prvo adventno nedeljo začetek priprav na božič

Beseda advent izhaja iz latinske besede adventus, ki pomeni prihod. V krščanskem koledarju beseda označuje štiritedensko obdobje pred božičem, ki se konča na božični večer, 24. decembra.

Najbolj vidno zunanje znamenje adventnega časa so adventni venci. Običajno so okrašeni s štirimi svečami, ki po krščanski simboliki predstavljajo upanje, mir, veselje in ljubezen. Verniki prvo svečo prižgejo na prvo adventno nedeljo, nato pa vsako nedeljo prižgejo še eno dodatno. Po zadnji adventni nedelji, ko na adventnem vencu gorijo vse štiri sveče, sledi božič.

V cerkvah v času adventa prevladuje vijolična barva, ki predstavlja upanje, da bo Jezusovo rojstvo pregnalo temo. Vijolične barve so najpogosteje tudi sveče, ki krasijo adventne vence.