S prvo adventno nedeljo začetek priprav na božič

Ljubljana, 30. 11. 2025 07.12

STA
Kristjani po vsem svetu z današnjo prvo adventno nedeljo začenjajo adventni čas, s katerim se pripravljajo na božič, dan Jezusovega rojstva. V tem času naj bi se še posebej posvečali molitvi, branju Svetega pisma in dobrim delom.

Beseda advent izhaja iz latinske besede adventus, ki pomeni prihod. V krščanskem koledarju beseda označuje štiritedensko obdobje pred božičem, ki se konča na božični večer, 24. decembra.

Najbolj vidno zunanje znamenje adventnega časa so adventni venci. Običajno so okrašeni s štirimi svečami, ki po krščanski simboliki predstavljajo upanje, mir, veselje in ljubezen. Verniki prvo svečo prižgejo na prvo adventno nedeljo, nato pa vsako nedeljo prižgejo še eno dodatno. Po zadnji adventni nedelji, ko na adventnem vencu gorijo vse štiri sveče, sledi božič.

V cerkvah v času adventa prevladuje vijolična barva, ki predstavlja upanje, da bo Jezusovo rojstvo pregnalo temo. Vijolične barve so najpogosteje tudi sveče, ki krasijo adventne vence.

Izdelava adventnih venčkov
Izdelava adventnih venčkov FOTO: Damjan Žibert

Čas adventa in božiča se marsikje pozna tudi v kulinariki. Takrat v marsikateri kuhinji ali na ulici zadiši po cimetu, orehih, kuhanem vinu in drugih dobrotah. Tradicionalno so v kuhinji suho sadje, rožiči, rozine, čokolada, kar so tudi najpogostejše sestavine pekovskih izdelkov in sladic v adventu in na božič. Pogosto zadiši po potici, piškotih in medenjakih. Vse to in še več ponujajo tudi tradicionalni adventni oziroma predbožični sejmi, ki tako pri nas kot v tujini privabijo številne.

Adventni čas poznajo tudi pravoslavni verniki, vendar ga običajno ne imenujejo advent, ampak božični post. Začne se 15. novembra in traja do pravoslavnega božiča 7. januarja.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vvvilice
30. 11. 2025 08.21
+3
Božič je bil včasih verskiin predvsem družinski praznik. Danes je to en sam skomercializiran pomp, z redkimi izjemami. Hvala Bogu, da so tudi izjeme, ki niso popustile komercializaciji.
ODGOVORI
3 0
blackwizard
30. 11. 2025 08.13
+1
Za levičarje to ne obstaja
ODGOVORI
2 1
komarec
30. 11. 2025 08.31
Poznam veliko levičarjev, ki so verni in veliko desničarjev ki ne hodijo v cerkev. Eno veliko željo imam, da bi se rodil res pravi Jezus in bi začel uresničevati to kar krščanska vera uči, torej jezusov nauk.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
30. 11. 2025 08.03
+2
Vesel božič.
ODGOVORI
2 0
