S puško naj bi želel doseči vrnitev odvzetega psa

"Od lanskega avgusta oskrbujemo psa, ki je bil lastniku po odločbi trajno odvzet," so v Zavetišču Horjul začeli zapis o nedeljskem incidentu, ko naj bi moški želel s puško doseči, da mu odvzetega psa vrnejo. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so v zadnjem tednu prejeli dve prijavi groženj na območju Horjula. Okoliščine dogodka še preverjajo, v teku je predkazenski postopek.

Zaposleni v Zavetišču Horjul so se v nedeljo znova soočili z jezo moškega, ki so mu po odločbi veterinarja odvzeli psa. "Bivši lastnik nam je že večkrat grozil in se pri nas pojavil nenapovedano, celo skočil čez ograjo," so zapisali na družbenem omrežju in delili posnetek dogodka. Večkrat naj bi jim tudi zagrozil, naj zavetišče zaprejo, saj da se jim ne splača izgubiti življenja. V nedeljo pa naj bi se zgodilo, kar so pričakovali že dlje časa – moški naj bi se namreč na njihovem pragu pojavil z orožjem.

Na posnetku se je moški do zavetišča pripeljal z avtomobilom, nato pa naj bi iz prtljažnika vzel v odejo zavito orožje. Zaposleni v zavetišču, ki je video posnel, na posnetku govori, da ima moški v rokah puško. "Na srečo so se zvezde tako poravnale, da sta bila poleg treh zaposlenih v zavetišču takrat še dve dodatni osebi. Zato se je nekdanjemu lastniku psa načrt podrl," so zapisali ob deljenem posnetku. Še en posnetek, ki ga je zavetišče delilo na spletu, pa medtem prikazuje, kako je moški s predmetom v roki stopil do ograje, se razgledal, se nato vrnil do avtomobila in odpeljal. Po incidentu so se v zavetišču odločili okrepiti varnost: "Za varovanje moramo poskrbeti sami, policisti nam zdaj trenutno ne morejo učinkovito pomagati." Dejanje so sicer že prijavili Policiji, ki zdaj dogodek preiskuje, sami pa so si uredili varovanje, ki jih na dan stane slabih 600 evrov.

