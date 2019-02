Ambiciozno: s septembrom na blagajnah ne bo več plastičnih vrečk

Minister za okolje Jure Leben je danes sodeloval na uvodnem delu seje upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), kjer je članom predstavil predloge za zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk.

"Dogovorili smo se, da na prvi šolski dan letos na blagajnah ne bo več plastičnih vrečk. To je nek kompromis. Zavedam se, da imajo trgovci svoje poslovne procese, mi, ki oblikujemo politiko, pa jim moramo zagotoviti predvidljivost," je dejal in dodal, da ga današnji rezultat veseli.

Po besedah ministra bosta ministrstvo in zbornica zdaj uskladila kodeks, ki se ga bodo držali trgovci, nato se bodo lotili novih izzivov.

Predsednica zbornice Lahova je izpostavila, da "slovenska trgovina ministra za okolje podpira pri njegovih ambicioznih načrtih". "Moramo vedeti, da so to načrti, ki presegajo okvire EU," je poudarila. Kot je dodala, so danes ugotovili, da slovenska trgovina pravzaprav že zadnjih 10 let koraka pred aktivnostmi v ostalih državah unije.

Zbornica bo po besedah Lahove kot nosilka pripravila kodeks, ki ga bodo uskladili z ministrstvom, nato pa v prostovoljni podpis poslali vsem članom in tudi nečlanom zbornice. "Računamo na široko odzivnost. Potrošniki nam pri takih aktivnostih prisluhnejo, tako da ne vidim posebnega problema," je dejala.