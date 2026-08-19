Prihaja sekcijsko merjenje hitrosti: kje bodo merilne naprave?

Na najbolj kritičnih območjih, kjer je največ prometnih nesreč, kršitev in zastojev Dars in Policija septembra začenjata sekcijsko merjenje hitrosti.

"Po naši oceni bo sekcijsko merjenje pripomogolo k izboljšanju prometne varnosti," je prepričan vodja področja varna mobilnost pri AMZS Erik Logar. "Manj bo fantomskih zastojev, manj bo nekih nepotrebnih trkov," medtem meni direktorica Agencije RS za varnost prometa (AVP) Saša Jevšnik Kafol. Da bo promet bolj pretočen, z nižjo hitrostjo pa bodo manj tudi možnosti za prometno nesrečo, pravi Matjaž Leskovar, višji samostojni policijski inšpektor iz Sektorja prometne policije na GPU.

Konkretno na štirih večkilometrskih odsekih avtocest. To so trojanski predori v smeri Maribora, višnjegorski klanec proti Novemu mestu, in pa prometno obremenjena odseka med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici ter med priključkoma Ljubljana–Brod in Vodice proti Kranju.

Zaviranje tik pred kamero pa ne bo več dovolj, saj sistem hitrosti ne bo meril zgolj na eni točki, temveč bo izračunal povprečno hitrost na celotnem nadzorovanem odseku.

Kamera bo ob vstopu na območje zabeležila registrsko tablico vozilo ter čas prehoda, enako se bo zgodilo na koncu odseka. Sistem bo povprečno hitrost nato izračunal na podlagi prevožene razdalje, ključen bo še čas, v katerem je vozilo odsek prevozilo.

A pozor: omejitve hitrosti morajo biti ves čas enake. "Če bo upravljalec zaradi del na cesti ali kakršnega koli drugega razloga hitrost omejil, se na tem odseku sekcijsko merjenje ne bo izvajalo," pojasnjuje Leskovar.

Čeprav bo Policija kršitelje kaznovala, pa to – poudarjajo – ni glavni namen. Povečati želijo prometno varnost. "Zdaj smo priča, da tam, kjer so postavljeni stacionardni radarji, je ogromno zaviranja in potem spet pospeševanja," pravi Logar. Da slovenski lastniki sekcijskega merjenja verjetno ne bodo tako lahko sprejeli, menijo na AVP. "Ampak naj imajo v mislih, da to lahko samo pomaga pri varni poti do cilja," dodaja Jevšnik Kafolova.

Kdaj točno v septembru bo nov radarski sistem zaživel, pa Dars še ne razkriva.