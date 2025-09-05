Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

S severa prihaja hladna fronta: možne močnejše nevihte s točo

Ljubljana, 05. 09. 2025 10.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
7

Burnega vremenskega dogajanja ta teden še ni konec. Zvečer nas bo od severa dosegla hladna fronta, ki bo krojila vremensko dogajanje. Več neviht bo nastalo predvsem na severu in vzhodu Slovenije, opozarjajo na Arsu, kjer so za vzhod države izdali oranžno opozorilo.

Posledice toče na severovzhodu Slovenije v začetku junija.
Posledice toče na severovzhodu Slovenije v začetku junija. FOTO: Bobo

Nevihte bodo vztrajale tudi ponoči, pred tem pa bo popoldne še večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti. 

"Nevihtno dogajanje se bo pozno popoldne najprej začelo v južni Avstriji in se postopoma širilo proti našim krajem. Ob tem so možne tudi krajevno močnejše nevihte s sunki vetra in točo. Močnejše nevihte so najverjetnejše v severovzhodni regiji, kjer smo izdali oranžno opozorilo," pišejo na Arsu. 

Padavine se bodo nato širile proti jugovzhodu in bodo tam ponehale v jutranjih urah. Ob prehodu fronte bo povsod po Sloveniji zapihal veter severnih smeri, na Primorskem, kjer bo ostalo suho, pa šibka burja.

Vremensko opozorilo
Vremensko opozorilo FOTO: Arso

Arso je pred nevihtami za severovzhod države izdal oranžno opozorilo, za severozahodni, osrednji in jugovzhodni del pa rumeno. Za jugozahod, ki je bil vremensko na udaru v začetku tedna, tokrat opozoril ni.

Preberi še Obilno deževje na Obali, največ škode v piranski občini

Konec tedna bo sončen

V soboto bo na Primorskem sončno s šibko burjo, drugod pa bo sprva pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi na Arsu. 

V nedeljo in ponedeljek bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla.

toča hladna fronta vreme Arso nevihte
Naslednji članek

Kmetje na odvoz kadavrov ovac čakajo skoraj teden dni

Naslednji članek

Tuji delavci v Medvodah brez dovoljenj, trije bodo morali domov

SORODNI ČLANKI

Karigador: voda odnašala avtomobile in celo premaknila posteljo

Popoldne možne plohe, nato se bo ogrelo do skoraj 30 stopinj Celzija

Obilno deževje na Obali, največ škode v piranski občini

Znova bo na udaru zahod države: fronta prinaša nevihte z močnejšimi nalivi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
05. 09. 2025 11.52
+0
Če toča pobuška kakšno desnulo po betici, tako ali tako ne bo škode.
ODGOVORI
1 1
brabusednet
05. 09. 2025 11.31
-1
Nobena toča in neurje ne more toliko škode naredit,kot so ga golobarji v štirih letih.
ODGOVORI
1 2
proofreader
05. 09. 2025 11.30
+0
Samo da bo jutri lepo vreme, ko bo poroka leta. Od Vida Valiča.
ODGOVORI
1 1
Potouceni kramoh
05. 09. 2025 10.59
+1
Bankrot države,bankrot vremena.Vse gre po planu.
ODGOVORI
4 3
galeon
05. 09. 2025 10.53
+4
Kasneje pa tudi sneg in poledica.
ODGOVORI
4 0
sikspack
05. 09. 2025 10.43
+5
Ja itak. Vse nas bo hudič vzel.
ODGOVORI
5 0
Mr Nobady
05. 09. 2025 10.43
+7
Končno bo nekaj tu na vzhodu. Ponavadi nikoli nič.
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215