S severa prihaja hladna fronta: možne močnejše nevihte s točo

Nevihte bodo vztrajale tudi ponoči, pred tem pa bo popoldne še večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti.
"Nevihtno dogajanje se bo pozno popoldne najprej začelo v južni Avstriji in se postopoma širilo proti našim krajem. Ob tem so možne tudi krajevno močnejše nevihte s sunki vetra in točo. Močnejše nevihte so najverjetnejše v severovzhodni regiji, kjer smo izdali oranžno opozorilo," pišejo na Arsu.
Padavine se bodo nato širile proti jugovzhodu in bodo tam ponehale v jutranjih urah. Ob prehodu fronte bo povsod po Sloveniji zapihal veter severnih smeri, na Primorskem, kjer bo ostalo suho, pa šibka burja.
Arso je pred nevihtami za severovzhod države izdal oranžno opozorilo, za severozahodni, osrednji in jugovzhodni del pa rumeno. Za jugozahod, ki je bil vremensko na udaru v začetku tedna, tokrat opozoril ni.
Konec tedna bo sončen
V soboto bo na Primorskem sončno s šibko burjo, drugod pa bo sprva pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi na Arsu.
V nedeljo in ponedeljek bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla.
