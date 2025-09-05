S severa prihaja hladna fronta: možne močnejše nevihte s točo

Nevihte bodo vztrajale tudi ponoči, pred tem pa bo popoldne še večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti.

"Nevihtno dogajanje se bo pozno popoldne najprej začelo v južni Avstriji in se postopoma širilo proti našim krajem. Ob tem so možne tudi krajevno močnejše nevihte s sunki vetra in točo. Močnejše nevihte so najverjetnejše v severovzhodni regiji, kjer smo izdali oranžno opozorilo," pišejo na Arsu.

Padavine se bodo nato širile proti jugovzhodu in bodo tam ponehale v jutranjih urah. Ob prehodu fronte bo povsod po Sloveniji zapihal veter severnih smeri, na Primorskem, kjer bo ostalo suho, pa šibka burja.