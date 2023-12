Danes še nenavadno toplo, jutri pa sneg do nižin

Jutri zjutraj se bodo padavine od zahoda znova okrepile in dopoldne razširile nad večji del države. Nastanejo lahko tudi posamezne nevihte. Sprva bo še razmeroma toplo, zato bo snežilo le v visokogorju. Pozno popoldne in zvečer nas bo od severa preplavil občutno hladnejši zrak in meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin.

V višjih legah se krepi jugozahodni veter, ki nad naše kraje dovaja vse toplejši zrak. Danes bo jugozahodnik prepihal tudi nekatere nižine in nam prinesel zelo visoke temperature za začetek decembra. V Beli krajini in ob morju se lahko lokalno ogreje celo do 20 stopinj Celzija. Precej hladneje bo na severu in severovzhodu države, kjer bo marsikje le nekaj stopinj nad ničlo.

Možna razlivanja Kolpe, Vipave in drugih manjših rek na jugu

Zaradi obilnejših padavin so včeraj popoldne začele naraščati reke predvsem na jugu države. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes močno narasla predvsem Kolpa, ki se lahko v zgornjem toku že v jutranjih urah razlije iz struge. Možna so razlivanja Kolpe v srednjem in spodnjem toku, Vipave in drugih manjših rek na jugu.

Jutri bodo reke v južni, zahodni, osrednji in deloma vzhodni Sloveniji znova močno in hitro narasle. Ob tem so verjetna razlivanja v več delih države. Posamezne reke, predvsem v porečju Save ter Drava, bodo poplavile.

Gladina morja bo danes in jutri povišana. Danes okoli 11. ure in v soboto okoli 1. ure ter 11. ure se morje lahko razlije na najnižje dele obale. Jutri bo povišano tudi valovanje morja, so na omrežju X še navedli na Arsu.