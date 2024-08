S seznama za odstranitev zaradi poplavne ogroženosti odstranili 85 objektov

Kot so pojasnili, je državna tehnična pisarna službi za obnovo po poplavah in plazovih zadnja strokovna mnenja za 343 objektov iz evidentiranega seznama, ki je bil objavljen 8. januarja letos, posredovala v sredo.

"Po celovitem strokovnem pregledu so strokovnjaki geološke, hidrološke, gradbene, statične in drugih strok ugotovili, da je od prvotno 343 objektov s preventivnimi ukrepi možno zagotoviti varnost za osebe in njihovo premoženje za 85 objektov," so navedli. Med objekti, ki jih ne bodo odstranili, so tudi nekateri v Rečici ob Savinji, je v intervjuju za STA pred dnevi povedal Boštjan Šefic, državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah.