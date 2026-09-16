Tuji delavci s shodom opozorili na izgon delavskih družin

Predstavnik Ambasade Rog Miha Blažič je dejal, da novela zakona predvideva izgon več 10.000 tujih delavcev in njihovih družin, saj postavlja pogoje, pod katerimi v Sloveniji ne bodo mogli več delati in bodo tako morali zapustiti državo.

Predlagajo izboljšanje pogojev dela za tujce, za katere "vemo, da delajo v najtežjih pogojih, kjer je največ izkoriščanja, največ kraje, dodatnih ur zavarovanja". Namesto dodatnega sankcioniranja in marginaliziranja tujih delavcev morajo svoje delo bolje opravljati predvsem inšpekcije, pa tudi država, je dejal Blažič. Poudaril je, da ti delavci zapolnjujejo ključna delovna mesta, država pa jih hoče izgnati.

Po mnenju organizatorjev namen zakona ni omejitev števila tujih delavcev, ampak slabšanje delovnih in življenjskih pogojev. Delavci bodo po novem lahko prihajali v Slovenijo zgolj še z enoletnimi vizumi, ne bodo se mogli spoznati s sistemom in pravicami, ki jim pripadajo, se vključiti v družbo in ustvariti socialne mreže, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Zanje ne bo nobenega življenja zunaj šefove domene. Tako se v Sloveniji vzpostavlja na pol suženjski trg dela, kakršnega poznamo v zalivskih državah," so opozorili.

Protestniki, po prvih ocenah organizatorjev se jih je zbralo več kot 1000, so vzklikali slogan "tukaj smo", na številnih transparentih pa so vladi med drugim sporočali, da delavci niso blago in niso kriminalci, ter pozivali k ustavitvi birokratskega rasizma.

V nizu govorov so svoje zgodbe predstavili številni tuji delavci. Opozorili so na laži, ki se v zadnjem času pojavljajo v javnosti, da ti delavci jemljejo denar, njihove družine prejemajo socialno pomoč ter da se nočejo integrirati in naučiti slovenskega jezika.

Med tem pa so tuji delavci zaposleni v bolnišnicah, kuhinjah, na cestah in v tovarnah. Govorci so poudarili, da opravljajo težka fizična dela, a niso upravičeni do socialne pomoči, hkrati pa plačujejo davke in prispevajo v pokojninsko blagajno.

Na zakonodajalce so naslovili vprašanje, kako je lahko pravično, da v Slovenijo me morejo pripeljati svojih družin, medtem pa opravljajo dela v korist države.