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Slovenija

Tuji delavci s shodom opozorili na izgon delavskih družin

Ljubljana, 16. 09. 2026 21.12 pred 38 minutami 2 min branja 8

Avtor:
STA K.H.
Protestni shod na Trgu republike

Pred državnim zborom so se zbrali predstavniki Ambasade Rog in Delavske svetovalnice na shodu delavskih družin proti noveli zakona o tujcih. Opozorili so, da želijo predlagatelji s tem onemogočiti družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Shod so nadaljevali do vladne palače.

Predstavnik Ambasade Rog Miha Blažič je dejal, da novela zakona predvideva izgon več 10.000 tujih delavcev in njihovih družin, saj postavlja pogoje, pod katerimi v Sloveniji ne bodo mogli več delati in bodo tako morali zapustiti državo.

Predlagajo izboljšanje pogojev dela za tujce, za katere "vemo, da delajo v najtežjih pogojih, kjer je največ izkoriščanja, največ kraje, dodatnih ur zavarovanja". Namesto dodatnega sankcioniranja in marginaliziranja tujih delavcev morajo svoje delo bolje opravljati predvsem inšpekcije, pa tudi država, je dejal Blažič. Poudaril je, da ti delavci zapolnjujejo ključna delovna mesta, država pa jih hoče izgnati.

Po mnenju organizatorjev namen zakona ni omejitev števila tujih delavcev, ampak slabšanje delovnih in življenjskih pogojev. Delavci bodo po novem lahko prihajali v Slovenijo zgolj še z enoletnimi vizumi, ne bodo se mogli spoznati s sistemom in pravicami, ki jim pripadajo, se vključiti v družbo in ustvariti socialne mreže, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Zanje ne bo nobenega življenja zunaj šefove domene. Tako se v Sloveniji vzpostavlja na pol suženjski trg dela, kakršnega poznamo v zalivskih državah," so opozorili.

Protestniki, po prvih ocenah organizatorjev se jih je zbralo več kot 1000, so vzklikali slogan "tukaj smo", na številnih transparentih pa so vladi med drugim sporočali, da delavci niso blago in niso kriminalci, ter pozivali k ustavitvi birokratskega rasizma.

V nizu govorov so svoje zgodbe predstavili številni tuji delavci. Opozorili so na laži, ki se v zadnjem času pojavljajo v javnosti, da ti delavci jemljejo denar, njihove družine prejemajo socialno pomoč ter da se nočejo integrirati in naučiti slovenskega jezika.

Med tem pa so tuji delavci zaposleni v bolnišnicah, kuhinjah, na cestah in v tovarnah. Govorci so poudarili, da opravljajo težka fizična dela, a niso upravičeni do socialne pomoči, hkrati pa plačujejo davke in prispevajo v pokojninsko blagajno.

Na zakonodajalce so naslovili vprašanje, kako je lahko pravično, da v Slovenijo me morejo pripeljati svojih družin, medtem pa opravljajo dela v korist države.

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KOMENTARJI8

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Daoist
16. 09. 2026 21.59
Sem podpisal peticijo proti izgonu delavskih družin. Tuje delavce potrebujemo zaradi krepitve gospodarstva države. Vladi itak ne bo uspelo spraviti tak zakon v veljavo.
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
16. 09. 2026 21.58
Slovenija ima ogromno brezposelnih delavcev vendar vsi na sociali,ker se jim splača.Primer je že opečena manjšina katera dobiva avstronomske podpore od države za zahvalo pa napada policijo nemočne starčke iz dolgčasa.Stirati vse na delo ali jim pa ukiniti socialne pomoči večje prekrškarje pa izgnati iz države.Vozijo avtomobile za več kot sto tisoč eurov in vsi na sociali,ker imajo podporo od prejšnje golobove vlade sedaj pa od janševe katera jim celo dviguje socialne pomoči.
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+1
1 0
16. 09. 2026 21.56
Komaj so prišli in že protestirajo. Slovenski jezik jih ne zanima, ugodnosti pač. Še malo pa nam bodo poveljevali. Vsem tem protesnikom bi se morali zahvaliti in naj gredo kam hočejo.
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+3
3 0
HitriKrtek
16. 09. 2026 21.53
Poročajte raje kako se je celi svet obrnil proti Izrael-u in podprel Macklemora pri končanjo genocida!
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-4
1 5
Bucijenor
16. 09. 2026 21.50
super. sedaj pa jih pošljimo domov. to da k nam vlačijo kompletno družino tja do sedmega kolena je nedopustno. upam da je še prostih nekaj živinskih vagonov da jih spravimo ven
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+8
8 0
biggie33
16. 09. 2026 21.46
Odlično, zdaj potrebujemo samo še slovenski ICE, za realizacijo.. potem bodo lahko tudi naši levičarji pod policijske avte skakali..
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+5
7 2
Samo navijač
16. 09. 2026 21.45
Slovenija ne potrebuje delovne sile iz tujine. Meje zapret da se ta olos ne razplamti po prelepi Sloveniji. Ksko je to mogoce da se brez vsakega preverjanja spušca tole v državo. Samo viza ce se ze gremo !
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+10
10 0
Slovener
16. 09. 2026 21.31
Vprašanje številka ena. Kdo je napisal te plakate ?
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+12
12 0
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