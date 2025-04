S simbolično zasaditvijo oljke začetek gradnje novega centra oljkarstva

"Predviden je center odličnosti za oljkarstvo in mediteranske kulture, se pravi sem se bo preselil laboratorij inštituta za oljkarstvo in večino služb, predvidevamo pa v bodoče, v naslednji fazi tudi širitev na inštitut za vinogradništvo in vinarstvo in pa mediteranski inštitut za okoljske študije," je še pojasnil Pišot.

S slovesno zasaditvijo oljke so na Plavjah pri Kopru začeli z gradnjo novega Kompetenčnega centra oljkarstva in drugih mediteranskih kultur. Na prostoru nekdanje vojaške karavle naj bi bil zgrajen do konca leta 2026. Večino gradbenih del načrtujejo že letos, saj je v tem letu zagotovljena večina finančnih sredstev, je ob slovesni zasaditvi povedal direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Radio Pišot .

V centru je predvidena tudi manjša oljarna

Večino denarja za naložbo je ob podpori koprske občine in ZRS Koper zagotovilo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Center bo tudi sicer deloval pod okriljem ZRS Koper. Pišot je za STA dodal, da so velik delež opreme v minulih letih pridobili že sami s pomočjo raznih evropskih projektov. Kot je še pojasnil, bodo v približno 3000 kvadratnih metrov velikem centru sprva namestili laboratorij oljkarskega inštituta in večina njegovih služb. Želijo pa si tudi širitve, saj nameravajo prostore centra odpreti tudi Inštitutu za vinogradništvo in vinarstvo ter Mediteranskemu inštitutu za okoljske študije. V centru je predvidena tudi manjša oljarna, k sodelovanju so povabili tudi predstavnike Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Župan Aleš Bržan je izrazil podporo tovrstnim projektom, še posebej v luči spreminjajočih se podnebnih razmer in izzivov, ki jih te prinašajo za mediteranske kulture in poudaril pomen sodelovanja s krajevnimi skupnostmi pri načrtovanju in izvedbi razvojnih projektov.

Center bo gradilo podjetje Makro 5 gradnje. Predstavnik Peter Smrekar je na Plavjah povedal, da bodo začeli z rekonstrukcijo ceste do objekta, saj je potrebna predvsem njena razširitev: "Vzporedno bomo začeli z rušitvijo in zemeljskimi deli." Objekt naj bi ponujal garažo, pritličje in eno nadstropje. ZRS Koper skupno združuje delo desetih inštitutov in infrastrukturnih enot. Zaposlenih ima 146 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev.

Kot so že novembra ob položitvi temeljnega kamna sporočili iz omenjenega središča, bo z naložbo v novi center na Plavjah ZRS Koper omogočil nadaljnji razvoj raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti, s poudarkom na oljkarstvu in mediteranskem kmetijstvu, ter prispeval h gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju v regiji.