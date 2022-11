'S skupnimi močmi' za odprtje drsališča v Mariboru

"Zelo sem vesel, da se lotevamo tega projekta. Mesto Maribor kot drugo največje mesto mora imeti drsališče," je ob vzpostavitvi strani "Js sn tui dal – ZA DRSALIŠČE!" dejal lastnik podjetja Gallus Silvester Gorjup , ki je v preteklem letu postavil edino drsališče v Mariboru. Takrat so jih obiskovali tudi hokejisti, bivši umetnostni drsalci in balerine iz sosednje šole, Erasmus študenti in učenci, ki so na drsališče prišli na športne dneve, ter starejši občani, je naštel.

Letos pa želijo drsališče še nadgraditi in organizirati brezplačne koncerte, disko drsanja, čarobni december in druge dogodke. Vendar pa lanskoletna organizacija drsališča ni bila enostavna, predvsem finančno. Ker so pristali v dolgovih, ki so jih sicer uspešno sanirali, podjetje letos ni želelo ponoviti projekta. A po pogovoru z enim od lokalnih podjetij, ki je bilo pripravljeno prispevati, so se odločili za kampanjo zbiranja denarja.

Da izpeljejo projekt drsališča, potrebujejo 40.000 evrov. V ta znesek pa je všteto delovanje drsališča za 75 dni, postavitev in transport, nakup opreme za vzdrževanje drsališča, drsalke in pomagači (medvedki, pingvini), stroški elektrike, stroški šotora ter decembrska okrasitev drsališča. V kampanjo pa so vključena tudi mariborska podjetja.

A potrebujejo tudi drugačno pomoč, na primer pri fizični postavitvi ter za okraševanje, so zapisali na spletni strani.

"Želimo omogočiti drsališče na prostem za otroke in njihove starše. Omogočiti otrokom veseli december in pričarati nasmehe na njihov obraz. S to kampanjo bomo omogočili finančno šibkejšim družinam brezplačno drsanje. Z akcijo želimo povezati Maribor, dokazati, da smo v takšnih situacijah složni in da zmoremo," je še dejal Gorjup.