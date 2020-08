S skupnimi močni rešili ptiča čebelarja

Od 100 do 150 barvitih ptičev čebelarjev si po oceni DOPPS letno najde mesta za gnezdenje v Sloveniji, kjer jih zgradijo na poseben način. Uredijo jih v rovih, ki jih izkopljejo v vertikalne peščene stene. Gnezdilna kolonija v peskokopu v Župjeku pri Bizeljskem se v novejšem času ponaša z najdaljšim neprekinjenim stažem v Sloveniji, saj tu gnezdijo že od leta 1984. Domačinka je našla obnemoglega mladiča in skupaj s strokovnjaki jim ga je uspelo rešiti.

Letošnja generacija mladičev je zapuščala gnezdilne rove zadnje dni letošnjega julija. Ko iz gnezda poleti zadnji mladič, se jata več družin preseli bližje virom hrane nad travnike ob bližnjo mejno reko Sotlo. Na tem območju so namreč velike leteče žuželke, s katerimi se prehranjujejo, najbolj številčne, je pojasnil Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka: "Tam še kakšen mesec lovijo in prenočujejo v zavetju vrb in topolov na bregovih. V teh dneh se učijo spretnosti lova na kačje pastirje, metulje, hrošče, škržate, čmrlje in čebele. Poleg tega se učijo, kako se izogibati plenilcem - predvsem ujedam. Za mnoge mladiče so to lahko tudi usodni dnevi."

icon-expand Gnezda v peskokopu v Župjeku pri Bizeljskem. FOTO: Dušan Klenovšek

Nataša Dobravc Škof iz Drenovca pri Bizeljskem onemoglega čebelarja našla konec julija Po besedah Klenovška je mladi ptič ležal ob cesti in Nataša Dobravc Škof se je odločila, da mu bo pomagala. Odnesla ga je domov in poklicala veterinarja Zlatka Goloba v zatočišče za prostoživeče živali na Muti. Svetoval ji je, naj ga hrani z žuželkami. Njen sosed ji je za mladiča priskrbel mrtve čebele in z medom ali dekstozo sladkano vodo. Dobravc Škofova se je nato obrnila na biologa Klenovška, ki ga je skupaj s svojima sinovoma doma intenzivno hranil s koščki piščančjega mesa."Nelahko delo, saj jih je bilo treba potisniti globoko v grlo, ob tem pa paziti, da nismo poškodovali ptice. Predvsem tanek kljun z rahlo poškodovano konico bi se lahko hitro in nepopravljivo poškodoval. Na perju smo opazili številne pršice, ki smo jih previdno odstranili z insekticidom. Tako veliko število zajedavcev je verjetno posledica večletnega (od 5 do 10 let) gnezdenja v istih rovih," je sklepal Klenovšek.

icon-expand Čebelarja sta pomagala hraniti Klenovškova sinova. FOTO: Dušan Klenovšek

Klenovešk ni pozabil niti na družbo za čebelarja Čebelarja je po besedah Klenovška zabavala domača papiga skobčevka: "Za popestritev si je na računalniku ogledal nekaj letošnjih video posnetkov iz njegove kolonije. Mogoče je na njih lahko opazil ali slišal celo svoja starša." Kmalu je bil pripravljen za prve polete in tako poskrbel za nasmehe Klenovškovih, saj je s tem pokazal, da nima poškodovanih peruti in se bo lahko vrnil v jato."Že drugi dan oskrbe je 'bolnik' kazal znake popolnega okrevanja. Bil je živahen in je celo preko okenske šipe z očmi sledil vsaki mimo leteči žuželki. Odločili smo se, da ga izpustimo v bližino njegove jate. Malce nas je bilo strah, saj smo se spraševali, ali je jata s starši še tam? Bo zmogel leteti,"je dvome, ki so se porajali, izpostavil Klenovšek.

icon-expand Mladi čebelar je imel nekoliko poškodovan kljun, krila pa ne. FOTO: Dušan Klenovšek

'Obsedel je, poslušal vrstnike, se odzival, nato pa poletel' Reševalno ekipo so ob prihodu v bližino Sotle pozdravili čebelarji v zraku. Fleki, kot sta ga poimenovala Klenovškova sinova, je takoj reagiral na svojo vrsto."Iz boksa sem ga prestavil na količek na robu travnika. Obsedel je, poslušal vrstnike in se odzival. Tako je bilo kakšno minuto ali dve. Potem je razprl peruti in odletel v smeri krošenj dreves, na katerih je bilo videti in slišati okoli deset čebelarjev. Velika verjetnost je, da sta bila med njimi tudi starša, ki ga bosta po potrebi še hranila in izurila v lovljenju," je povzel srečni konec Klenovšek in se ob tem zahvalil najditeljici Nataši Dobravc Škof, ki je hitro in pravilno ukrepala, ter Zlatku Golobu.

icon-expand Čebelarja so ob izpustu prestavili iz boksa na količek na robu travnika. Od tam je odletel med svoje vrstnike. FOTO: Dušan Klenovšek