S sladkorno boleznijo živi vsak deseti Slovenec

Čezmerna žeja, utrujenost in zamegljen vid: To so prvi znaki sladkorne bolezni, s katero živi vsak deseti Slovenec, še okoli 80 tisoč ljudi pa sploh ne ve, da jo ima. Sladkorna bolezen tipa 1 se pojavi nenadoma, bolniki pa so odvisni od inzulina. Sladkorna bolezen tipa 2 nastopa počasneje in se lahko uravnava z zdravim življenjskim slogom. Zveza društev diabetikov že četrto leto zapored organizira akcijo Darujem kilometre. Z njo spodbujajo Slovence in Slovenke k telesni aktivnosti, ki pripomore k celovitemu obvladovanju bolezni. 12-letno Niko sladkorna bolezen spremlja vse od četrtega leta, povedala nam je, kako se je njeno življenje in življenje njenih staršev po diagnozi spremenilo.