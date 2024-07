S slovenskim navijaškim vlakom dvigali zastave že na poti v Frankfurt

OGLAS

Na osmino finala, so se na tekmo med Slovenijo in Portugalsko v Frankfurt odpravili številni navijači, da bi podprli naše nogometaše in začutili pravi navijaški utrip. Veliko potnikov je izbralo trajnostni prevoz z vlakom. Poleg rednih vlakov je iz Ljubljane v Frankfurt zapeljal tudi direktni izredni navijaški vlak na katerem je bilo že navsezgodaj zjutraj čutiti neverjetno energično navijaško vzdušje s plapolanjem slovenskih zastav.

Že zgodaj zjutraj, malo po 4. uri, se je 288 potnikov odpravilo z razprodanim posebnim navijaškim vlakom, ki so ga organizirale Slovenske železnice v Frankfurt. Navdušenje nad potovanjem z vlakom, ki ima v svoji sestavi tudi restavracijsko vagon, kjer se navijači lahko družijo, kaj prigriznejo in nazdravijo na uspehe slovenske reprezentance, je bilo izjemno. Da je bil začetek potovanja popoln, so kmalu po odhodu vlaka, že dodobra pozitivno razgrete navijače razveselile tudi hostese Pivovarne Union, ki so jih postregle s pijačo Union Radler 0.0 Isotonic pomaranča. Na vlaku smo skupaj z Uradom vlade za komuniciranje Republike Slovenije navijače opremili tudi z navijaškimi rekviziti kot so šali, zastavice, pahljače I feel Slovenia, tako je vzdušje na vlaku postalo še bolj barvito in glasno.

Vsa mesta na izrednem vlaku so bila razprodana v rekordnem času, že v enem dnevu. Da je vlak prava izbira, ne samo zato, ker je to ena najbolj okolju prijaznih in varnih oblik potovanja, dokazujejo najbolje foto utrinki, ujeti ob odhodu vlaka iz Ljubljane, kjer je kar nekaj povratnikov ki so z vlakom potovali že v München. Potovanje z vlakom omogoča odličen izkoristek časa že na poti do cilja, s sproščenim druženjem in zabavo.

