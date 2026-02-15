S snegom zasuta vozila na Rogli: kriva tanka snežna odeja in veter

Na Rogli so se zaradi kombinacije tanke in sveže snežne odeje in močnejših sunkov vetra pojavili snežni zameti, ki so prekrili marsikateri tam parkiran avtomobil, so ob fotografijah sporočili s portala Meteoinfo Slovenija.

Veter je sicer težave povzročal tudi marsikje drugje. Kot je razvidno s portala Uprave RS za zaščito in reševanje, so imeli gasilci polne roke dela s podrtimi drevesi in vejami na cestišču. Že malo pred 3. uro zjutraj so gasilci PGD Notranje Gorice - Plešivica v naselju Plešivica s cestišča odstranili šest podrtih dreves. Delo se je nadaljevalo zgodaj zjutraj, ko so malo po 6.30, ko je v Paki pri Velenju drevo padlo preko regionalne ceste Velenje–Slovenj Gradec. Gasilci PGD Šalek so drevo razrezali in odstranili s cestišča.

Nekaj minut kasneje so gasilci PGD Dolenci v občini Šalovci s cestišča odstranili dve podrti drevesi, podobno so malo po 7. uri v naselju Petrovo Brdo, občina Tolmin, gasilci PGD Podbrdo s cestišča odstranili podrto drevo. Tudi dopoldan so gasilci hiteli na pomoč zaradi vetra. Ob 9.12 je na Brdu v Bovcu veter poškodoval kapo dimnika stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Bovec so kapo odstranili in dimnik pokrili s cerado. Malo po 10. uri so gasilci PGD Cerkno in Gorje - Poče - Trebenče sanirali poškodovane strehe več stanovanjskih in drugih objektov, ki jih je v Gorjah poškodoval močan veter. Ob 10.50 pa se je v Koračicah v Svetem Tomažu na cestišče podrlo drevo. Gasilci PGD Koračice so ga razžagali in odstranili s cestišča.

Ponedeljek bo bolj oblačen

Kot kaže prognoza Agencije RS za okolje, bo sicer popoldan prevladovalo razmeroma sončno vreme, veter pa bo počasi slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od štiri do devet, na Primorskem do okoli 12 stopinj Celzija. Ponoči se bo nato v zahodnih krajih pooblačilo, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj snežnih ploh. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačen. Nastajale bodo krajevne plohe, deloma lahko tudi snežne, napoveduje Arso. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem malo nad 0 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale od dve do sedem, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija. Torek bo precej jasen z jutranjo meglo po nižinah, v sredo pa bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala.

Kaj pa v sosednjih pokrajinah?