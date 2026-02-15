Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

S snegom zasuta vozila na Rogli: kriva tanka snežna odeja in veter

Rogla, 15. 02. 2026 15.47 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Sneg na Rogli in veter (FB)

Kombinacija tanke in sveže snežne odeje in močnejših sunkov vetra je na Rogli povzročila nekaj nevšečnosti. Številni so se morali namreč kar potruditi, da so pod plastjo snega, ki jo je nanesel veter, odkrili svoje avtomobile. Pa čeprav območje ni zajelo obilnejše sneženje. Drugod po Sloveniji so močni sunki vetra poskrbeli za padec številnih dreves.

Na Rogli so se zaradi kombinacije tanke in sveže snežne odeje in močnejših sunkov vetra pojavili snežni zameti, ki so prekrili marsikateri tam parkiran avtomobil, so ob fotografijah sporočili s portala Meteoinfo Slovenija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Veter je sicer težave povzročal tudi marsikje drugje. Kot je razvidno s portala Uprave RS za zaščito in reševanje, so imeli gasilci polne roke dela s podrtimi drevesi in vejami na cestišču.

Že malo pred 3. uro zjutraj so gasilci PGD Notranje Gorice - Plešivica v naselju Plešivica s cestišča odstranili šest podrtih dreves. Delo se je nadaljevalo zgodaj zjutraj, ko so malo po 6.30, ko je v Paki pri Velenju drevo padlo preko regionalne ceste Velenje–Slovenj Gradec. Gasilci PGD Šalek so drevo razrezali in odstranili s cestišča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekaj minut kasneje so gasilci PGD Dolenci v občini Šalovci s cestišča odstranili dve podrti drevesi, podobno so malo po 7. uri v naselju Petrovo Brdo, občina Tolmin, gasilci PGD Podbrdo s cestišča odstranili podrto drevo.

Tudi dopoldan so gasilci hiteli na pomoč zaradi vetra. Ob 9.12 je na Brdu v Bovcu veter poškodoval kapo dimnika stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Bovec so kapo odstranili in dimnik pokrili s cerado.

Malo po 10. uri so gasilci PGD Cerkno in Gorje - Poče - Trebenče sanirali poškodovane strehe več stanovanjskih in drugih objektov, ki jih je v Gorjah poškodoval močan veter. Ob 10.50 pa se je v Koračicah v Svetem Tomažu na cestišče podrlo drevo. Gasilci PGD Koračice so ga razžagali in odstranili s cestišča.

Ponedeljek bo bolj oblačen

Kot kaže prognoza Agencije RS za okolje, bo sicer popoldan prevladovalo razmeroma sončno vreme, veter pa bo počasi slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od štiri do devet, na Primorskem do okoli 12 stopinj Celzija.

Ponoči se bo nato v zahodnih krajih pooblačilo, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj snežnih ploh.

Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačen. Nastajale bodo krajevne plohe, deloma lahko tudi snežne, napoveduje Arso.

Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem malo nad 0 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale od dve do sedem, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija.

Torek bo precej jasen z jutranjo meglo po nižinah, v sredo pa bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala.

Kaj pa v sosednjih pokrajinah?

Danes se bo od zahoda jasnilo, le v krajih vzhodno in južno od nas bo sprva še nekaj dežja. V Alpah in v krajih vzhodno od nas bo pihal okrepljen severnik, ob severnem Jadranu zmerna burja.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, v Kvarnerju jugo.

vreme vremenska napoved sneg veter vetrolom

Sus, delulu, slay, NPC,...

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534