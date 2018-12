S Sončevim obratom vstopamo v koledarsko zimo

Tri tedne po meteorološki se v petek začenja še koledarska zima, a njen začetek pri nas bo bolj jesenski. Svetli del dneva bo tako jutri najkrajši, že v soboto pa se bo začel daljšati. Sprva komaj opazno, le za nekaj sekund dnevno, nato pa vse hitreje do pomladnega enakonočja, ko bomo vsak dan pridobili tri minute več dnevne svetlobe.

Prvemu dnevu koledarske zime pravimo tudi zimski Sončev obrat oziroma solsticij. Nastopi, ko Sončevi žarki enkrat na leto pravokotno posvetijo na južni povratnik, kar pomeni, da je tega dne sonce pri nas sredi dneva najnižje na nebu. Na severni polobli se začenja zima, na južni polobli pa poletje. Jutri bo sonce nad Slovenj Gradcem vzšlo ob 7. uri in 40 minut, zašlo pa 8 ur in 35 minut kasneje. To pomeni, da bo jutrišnji dan od poletnega solsticija krajši kar za 7 ur in 14 minut.

Svetli del dneva bo v petek najkrajši. FOTO: POP TV

Bolj ko gremo proti severu, krajši je dan. Približno 800 kilometrov severneje v Berlinu v teh dneh od sončnega vzhoda do zahoda mine 7 ur in 40 minut, nad Helsinki pa le še slabih 6 ur. Če se pomaknemo še severneje, pridemo v območje polarnega kroga, kjer sonce pod obzorjem vztraja tudi po več dni skupaj. Na skrajni točki na severnem polu sonce vzide in zaide le enkrat letno, podobno velja tudi za južni pol, kjer imajo v teh dneh polarni dan. Sonce se vsak dan navidezno giblje po nebu. Okoli poldneva se nahaja najvišje in sicer v smeri proti jugu. Takrat kot med obzorjem in smerjo proti soncu znaša okoli 20 stopinj. V prihodnjih mesecih bo sonce vsak dan nekoliko višje na nebu. Ob poletnem solsticiju, ki bo 21. junija, bo višinski kot znašal 65 stopinj.

Zimski solsticij nastopi, ko Sončevi žarki enkrat letno pravokotno posijejo na južni povratnik. FOTO: POP TV

Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh? Kljub začetku koledarske zime pa se nizke temperature vsaj za nekaj časa poslavljajo. V petek dopoldne bo marsikje oblačno ali megleno, popoldne pa se bo predvsem na vzhodu države oblačnost trgala in možna so krajša sončna obdobja. Zapihal bo jugozahodn veter, ki bo najizrazitejši na Štajerskem in v Prekmurju. Najmočnejši sunki bodo zvečer lahko presegali 50 kilometrov na uro. V večjem delu Slovenije bodo najvišje dnevne temperature od 5 do 8 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo le ponekod na severu države.

Napoved za petkovo popoldne FOTO: POP TV

Tudi v gorah le malo snega Snežna odeja v gorah tudi na zadnji dan koledarske jeseni ostaja skromna. Omembe vredna se začenja šele nad nadmorsko višino okoli 1400 metrov. Na Kredarici je bilo v četrtek zjutraj 36, na Voglu pa 16 centimetrov snega. Jutri bo nad nadmorsko višino okoli 1300 metrov kar nekaj sonca, nižje pa bo predvsem dopoldne veliko megle ali nizke oblačnosti, ki se bo popoldne v hribih vzhodne Slovenije večinoma razkrojila. Krepil se bo zahodni veter.

Rjavina in Rž FOTO: Rok Eržen