'S spremembo ustave bodo gluhoslepi enakopravni člani družbe'

Če bo DZ sprejel sklep o začetku ustavnorevizijskega postopka in predlog stališča o osnutku ustavnega zakona, bo strokovna skupina pripravila delovni predlog ustavnega zakona, je danes povedal predsednik ustavne komisije Dejan Židan (SD).

Predlog strokovne skupine je zdaj nekoliko redakcijsko popravljen, medtem ko se vsebinsko ne spreminja, je v imenu skupine povedal Ciril Ribičič. Komisija je sicer predlog strokovne skupine z vsebinskega vidika obravnavala že prejšnji teden. Slednja predlaga, naj se v ustavi ne uredi le pravica do uporabe slovenskega znakovnega jezika, pač pa tudi do uporabe znakovnih jezikov obeh narodnih skupnosti ter pravica do uporabe jezika gluhoslepih.