S spremembo zakonodaje konec baterijske reje kokoši in čipiranje mačk

OGLAS

Pristojni so se za posodobitev zakona o zaščiti živali odločili, ker so v sistemu ugotovili anomalije, ki jih je treba nujno čim prej odpraviti, je na današnjem srečanju z novinarji v Ljubljani pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Eva Knez.

Mačka in kokoši FOTO: Shutterstock icon-expand

Reja kokoši v kletkah naj bi bila tako dovoljena le še do konca leta 2028. V Sloveniji je v kletkah še približno 15 odstotkov kokoši. Pristojni si želijo, da bi samooskrba z jajci v državi ostala na visokem nivoju, zato so se z vsemi registriranimi rejci kokoši nesnic v kletkah – teh je okoli 30 – sestali. Knezova je pojasnila, da bodo rejcem ponudili maksimalno, 80-odstotno financiranje za prehod na alternativno rejo. "Sofinanciranje bo potekalo iz državnih sredstev in bo ciljno usmerjeno v te rejce," je dejala. Dodala je, da bodo na terenu ponudili tudi svetovanje, individualno bodo pomagali tudi pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Dobavni roki dobaviteljev opreme so med šestimi in osmimi meseci, skupaj s pridobivanjem gradbenih dovoljenj pa je po ocenah ministrstva za prehod na alternativni tip reje potrebno približno leto in pol, zato menijo, da bi do konca leta 2028 kljub morebitnim zapletom prehod moral biti izvedljiv. Država predvideva, da bo za takšne subvencije potrebnih do osem milijonov evrov, razpis pa bo objavljen po sprejetju zakona. Knezova ocenjuje, da bi do tega lahko prišlo ob koncu leta. Je pa Knezova zavrnila navedbe, da naj bi v Sloveniji še bili rejci, ki bi zaradi prejema subvencij morali obogatene kletke uporabljati tudi po letu 2028. "Med našimi pogovori noben rejec ni izpostavil te težave," je poudarila. Prepričana je sicer, da prehod na alternativne načine reje prinaša konkurenčno prednost na trgu. Ukinitve reje svinj v kletkah medtem zaenkrat še ni na vidiku, saj je stanje v sektorju kompleksnejše. Sprememba financiranja zavetišč, uvedli bi tudi začasnega skrbnika

Pasje zavetišče FOTO: Shutterstock icon-expand

Predlog novele na novo ureja tudi financiranje zavetišč. Po navedbah Knezove gre za nov model, ki je pošten do zavetišč, pokriva dejanske stroške in stimulira zavetišča, uvaja pa tudi možnost rejništva živali. Trenutno so od prvega do 30. dne stroške oskrbe zapuščene živali morale kriti občine, v katerih je bila najdena žival, ali tisti, ki je oddal svojo žival oz. so mu bile živali odvzete z odločbo uprave, nato je med 30. in 120. dnem v celoti stroške oskrbe krilo zavetišče, nadalje pa je stroške plačevala država. Zdaj pa bodo od prvega do 60. dne oskrbo živali morale kriti občine ali tisti, ki je oddal svojo žival oz. so mu bile živali odvzete z odločbo uprave. Med 60. in 180. dnem bo stroške v celoti krila država, nato pa bo država primaknila še 20 odstotkov stroškov oskrbe, je pojasnila direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj. Dodala je, da ocenjujejo, da to ne bo dodatno obremenilo državnega proračuna. Lani je uprava za oskrbo denimo izplačala približno 1,75 milijona evrov. Zakonodajni predlog predvideva tudi začasnega skrbnika, kar pomeni, da bodo po 180 dneh živali lahko šle v rejništvo fizičnim osebam, pri čemer bo za žival še naprej odgovorno zavetišče, ki bo tudi moralo delati v smeri trajne posvojitve živali. "Zavetišča ne smejo biti končni dom, ampak samo prehodni dom zapuščenim živalim," je bila jasna Znoj. Spremembe za lastnike mačk

Mačka v škatli FOTO: Shutterstock icon-expand