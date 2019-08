Raziskovalci harvardske univerze so ugotovili, da nam naše misli tavajo skoraj polovico časa, ko smo budni. Pa tudi to, da smo res srečni takrat, ko smo prisotni v sedanjem trenutku. To in še več uči čuječnost, ki pomaga tudi pri anksioznosti in stresu. In dobra novica je, da se jo je mogoče priučiti.