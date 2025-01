S stavbo na Litijski od prevzema skoraj 70.000 evrov stroškov

Ministrstvo je od prevzema stavbe na Litijski, to je bilo maja lani, prostore zavarovalo, očistilo, ogradilo z žičnato panelno ograjo ter uredilo fizično in tehnično varovanje. Tako so za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča namenili 31.554 evrov, dobavi in montaži ograje 13.919 evrov, varovanju stavbe 10.151 evrov ter plačali račune, kot so omrežnina za oskrbo s pitno vodo in čiščenje vode, v višini 3218 evra.

V tem času so plačali tudi nekatere druge storitve, kot so odstranitev injekcijskih igel na parcel objekta (265 evra), dodatno zaščitili okna in vrata (209 evrov) ter najeli kontejnerje za odpadke (68 evrov) in steklo (57 evrov). Januarja so podpisali pogodbo za izdelavo načrtov za zaščito stavbe v višini 8845 evrov z DDV.

Odločitve o namembnosti stavbe še niso sprejeli, so odgovorili, je pa več odprtih možnosti. Za nadaljnjo rabo stavbe je treba pridobiti postopke, ki so v teku, so še zatrdili na ministrstvu. Med postopki so pridobitev lastništva na parceli poleg tiste, na kateri je stavba, zagotavljanje potrebnih parkirišč, sprememba namembnosti objekta iz industrijske v poslovno.