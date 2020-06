S slovesnostmi obeležujemo dan državnosti

Osrednja državna proslava je na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo imel govor predsednik republike Borut Pahor. Pred proslavo se bosta na slavnostnih sejah sestala državni zbor in državni svet. Začetek državne proslave bodo ob 21. uri naznanile salve z Ljubljanskega gradu, govoru Pahorja pa bo sledil kulturni program z različnimi glasbenimi žanri z domoljubno tematiko.

Zaradi spoštovanja ukrepov za zajezitev koronavirusa, ki število ljudi na javnih krajih omejujejo na 500, so bili sicer organizatorji primorani zmanjšati število nastopajočih in vabljenih, odpovedali so tudi udeležbo praporščakov. Ti bodo tako dan državnosti obeležili v Trzinu. Uro pred osrednjo državno proslavo se bo na slavnostni seji sestal DZ. Slavnostni govornik bo predsednik DZ Igor Zorčič. Predsednik vladeJanez Janša je v poslanici ob dnevu državnosti državljanom meddrugim sporočil:"Želim si, da bi ob našem največjem prazniku z vseh domov naši ljubi domovini v poklon ponosno plapolale slovenske zastave. Da bi v poletnih dneh, ki so pred nami, odkrivali njene doslej skrite lepote in spoznali, kako čarobna je. " Predsednik republike na predvečer dneva državnosti sprejel svojce padlih v vojni za Slovenijo Predsednik RS Borut Pahorje ob 14. uri v spremstvu predstavnikov policije in obrambe položil venec k spomeniku padlim v vojni za Slovenijo na Žalah, ob 16. uri pa je v Vili Podrožnik gostil sprejem za svojce padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo.

icon-expand Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 FOTO: Bor Slana STA

Uvodoma se je predsednik republike skupaj z navzočimi z minuto molka poklonil padlim. V nagovoru svojcem je izrazil zadovoljstvo, da so se ponovno sešli na tradicionalnem sprejemu na predvečer dneva državnosti in se tako skupaj poklonili spominu na padle v osamosvojitveni vojni. Predsednik Pahor je poudaril, da je bila razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Slovenije vrhunec naše ljudske volje, ki ga je utemeljila enotna plebiscitarna odločitev naroda, ta pa je dala zanos za suveren in odločen odziv na agresijo."Danes je dan praznovanja in tudi dan spominjanja,"je dejal predsednik republike in ob tem izrazil sočutje do svojcev tistih, ki so v osamosvojitveni vojni dali življenja za domovino. Padlim se je predsednik republike poklonil z besedami, da gre njim zasluga, da skoraj trideset let živimo v miru, zato si moramo v počastitev spomina nanje prizadevati, da bomo živeli v miru, enotnosti in medsebojnem spoštovanju.

icon-expand Predsednik republike sprejel svojce padlih v vojni za Slovenijo