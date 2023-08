S strahom zrejo v odprto nebo nad Slovenijo

V največji nevarnosti pred poplavami so spet porečja Soče, Poljanske in Selške Sore, Kamniške Bistrice, Meže in Savinje. Prav tam torej, kjer so zadnje katastrofalne poplave spremenile pokrajino in močno poškodovale rečne struge.

" Za zelo ranjeno regijo ne bi bilo usodno, če bi deževalo postopoma, počasi, tudi če bi to trajalo več ur ali prko noči, saj bi intervencijske ekipe lahko sproti sanirale najbolj akutne težave. Če pa bi se deževje nadaljevalo v takem tempu, kot se je začelo, pa bi to lahko pomenilo nov črn scenarij," je zaključila.

Nad regijo so se oblaki zgrinjali ves dan, malo pred 19. uro pa se je močno ulilo, je za oddajo 24UR sporočila Žana Vertačnik . " Civilna zaščita je spočila, da utegnejo v naslednjih 12 urah sprožiti sireno za nevarnost, če bo to potrebno. Kar pa bi pomenilo, in tega se bojijo vsi, nov poplavni val za Koroško," dodaja. Ne vedo, koliko vode lahko ranjeni vodotoki prenesejo, preden bi se lahko znova začela razlivati po cestah in krajih.

V krču smo že 24 dni in slabo bomo spali, dokler ne bomo imeli občutka, da so naši kraji dovolj dobro zaščiteni, je bilo danes slišati na Koroškem, kjer so se s strahom pripravljali na novo vremensko preizkušnjo. Opustošena območja v porečju Meže in Drave so v zadnjih tednih očistili le za silo, vrtovi so ponekod še polni naplavin, stanovanjski prostori še daleč od suhih.

Odkar so vremenoslovci opozorili na novo prihajajočo ujmo, prekrivajo grozeče plazove, kopljejo kanale za odtekanje ali preusmerjanje vode, s peskom polnijo protipoplavne vreče. V Črni na Koroškem so protipoplavne vreče šle kot za med, več kot tisoč krajanov jih je razvozilo že včeraj. Storili smo vse, kar je v naši moči, pravijo, zdaj lahko samo čakamo in upamo, da nas narava ne bo več kaznovala.