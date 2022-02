'S strategijami za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje raka lahko rešimo veliko življenj'

Trenutno je rak v Sloveniji najpogostejši vzrok smrti pri moških in drugi najpogostejši pri ženskah, za njim vsako leto zboli 15.000 ljudi, kažejo podatki Registra raka v Sloveniji. Več kot tretjino primerov te bolezni je mogoče preprečiti, drugo tretjino pa pozdraviti, če jo odkrijemo zgodaj in pravilno zdravimo. Ker danes obeležujemo svetovni dan boja proti raku, sta Ministrstvo za zdravje in Onkološki inštitut Ljubljana izpostavila pomen celovitega obvladovanja raka, ki ga v Sloveniji uresničujemo z državnim programom. Novega, ki bo aktualen pet let, smo sprejeli decembra lani.

Vsako leto po svetu za rakom na novo zboli 17 milijonov ljudi, 10 milijonov jih umre, a na drugi strani danes vemo o raku več kot kdaj koli prej. Vlaganja v raziskave in razvoj so prinesla izjemne rezultate v prebojih na področju diagnostike in zdravljenja, ki naj bo dostopno vsem, so si složni na Ministrstvu za zdravje (MZ) in Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana: "Z izvajanjem strategij za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka lahko vsako leto rešimo veliko življenj."

Vsako leto 4. februarja pod okriljem Mednarodne zveze za obvladovanje raka (UICC) obeležujemo svetovni dan boja proti raku, mednarodni dan za ozaveščanje o raku in spodbujanje preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja raka. Letos se pričenja triletna kampanja pod geslom 'Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom'.

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tem izpostavil, da je rak epidemija sodobnega časa in veliko javno-zdravstveno breme mnogih držav, tudi v Sloveniji. Meni, da je epidemija covida-19 kljub prizadevanjem ohraniti storitve s področja onkologije čim bolj neokrnjene, zagotovo pustila svoje posledice. "Podatki Registra raka kažejo, da smo med epidemijo odkrivali manj novih primerov raka kot pred epidemijo, celoten vpliv pa bomo realno lahko ocenili šele v prihodnjih letih. Ravno takšne izredne situacije, kot je covid-19, nam pokažejo, da so strateške državne usmeritve zelo pomembne, saj kljub izrednim okoliščinam ohranjamo zastavljeno smer. Vesel sem, da smo uspeli v nenavadnem in napornem letu 2021 pripraviti strateški dokument za prihodnje petletno obdobje in pri tem povezati različne strokovnjake in predstavnike društev bolnikov na področju raka."

Celovito obvladovanje oziroma sistematično in dolgoročno zmanjševanje bremena raka sicer v Sloveniji uresničujemo z državnim programom obvladovanja raka (DPOR). Včeraj pa je minilo leto dni, odkar je Evropska komisija predstavila evropski načrt za boj proti raku, ki začrtuje nov in celosten pristop Evropske unije (EU) k preprečevanju, zdravljenju in oskrbi zaradi te bolezni. Rak je tako postal ena od prioritet na področju zdravstva tudi v EU. Slovenska vlada je decembra lani sprejela nov DPOR 2022–2026. Dokument po navedbah MZ in OI Ljubljana zavezuje k okrepljeni primarni preventivi, k čim bolj enakim možnostim za zdrave izbire posameznika, s katerimi preprečujemo nastanek raka, k izvajanju dokazano učinkovitih presejalnih programov za raka, k čim zgodnejši diagnostiki raka in dolgoročno čim boljšim izidom pri celoviti obravnavi raka.

Upravljanje DPOR bo prevzel Onkološki inštitut Ljubljana Nov DPOR dodatno opredeljuje prenovljen in bolj operativen način vodenja programa, ki bo omogočal bolj pregledno, kompetentno in strokovno usmerjanje enega najkompleksnejših področij našega zdravstvenega sistema. Andreja Uštar, generalna direktorica OU Ljubljana, je pojasnila, da imamo DPOR v Sloveniji od leta 2010. Meni, da so dobri rezultati, ki jih evidentiramo, deloma tudi dosežek skupnih prizadevanj, ki so si jih zadali v DPOR. "Uspehe lahko pričakujemo le, če bomo vsi akterji hodili v isto smer, in ravno zato je pomembno, da imamo tak strateški dokument, ki preko upravljavskih struktur in delovnih skupin povezuje različne deležnike v državi tako iz zdravstvenega in drugih delov javnega sektorja kot tudi nevladne organizacije. Glede na dosedanje izkušnje in tudi na osnovi primerov dobrih praks iz tujine v tem trenutku potekajo aktivnosti za prenos koordinacije in upravljanja DPOR z Ministrstva za zdravje na OI Ljubljana, kjer naj bi se v kratkem pričela s tem profesionalno ukvarjati manjša ekipa zaposlenih," je pojasnila.

Poklukar je ob tem zagotovil, da bodo nadaljevali z izvajanjem presejalnih programov ZORA, DORA in Svit, ki so po njegovih besedah tudi v času covida-19 delovali varno in uspešno. Nove presejalne programi bodo uvajali na podlagi znanstvenih dokazov o njihovi učinkovitosti in smotrnosti, je pojasnil: "Pomemben cilj v prihodnjem obdobju je izboljšanje kakovosti obravnave bolnikov z rakom. Spremljanje kakovosti obravnave bodo omogočali klinični registri najpogostejših rakov, ki so v vzpostavljanju. Rezultati spremljanja kakovosti bodo podlaga za pripravo predlogov sistemskih sprememb za zagotavljanje najvišje možne kakovostne ravni obravnave za vse bolnike pri nas. Z zagotavljanjem celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe bomo izboljšali kakovost življenja bolnikov z rakom."

Trije ključni cilji DPOR: V novem strateškem dokumentu za celostno obvladovanje raka so enako kot doslej zastavljeni trije ključni strateški cilji: 1. upočasniti rast števila novih bolnikov z rakom v državi, 2. povečati preživetje slovenskih bolnikov z rakom in 3. izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom s krepitvijo celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe.