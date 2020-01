Šarec: S svojimi 13 poslanci sem naredil, kar sem lahko

Premier Marjan Šarecje danes na strani Facebook ponovno opisal svoje razloge za odstop. "Včeraj sem podpisal odstopno izjavo, ker je v danem trenutku to edina možna rešitev. Vsak dan me zasipate s svojimi vprašanji in problemi, ki jih je treba rešit," je začel svoj zapis Šarec in dodal: "S to vlado se tega žal ni dalo storiti. Brez podpore v parlamentu. Odtegnila nam jo je Levica, ki je nekajkrat celo glasovala zelo usklajeno z SDS. S svojeglavim poslancem stranke DeSUS in še drugimi težavami."