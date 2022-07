Do sredine julija je Agencija za varnost prometa (AVP) zaradi neprilagojene hitrosti zabeležila 1591 prometnih nesreč, kar je 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Agencija se je zato v sodelovanju z nekaterimi občinami odločila za terensko akcijo, s katero bodo voznike o nevarnostih hitre vožnje opozarjali kar z napisi na parkirnih mestih.

Na nekaterih parkiriščih v občinah Celje, Kranj, Krško, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj ste morda že opazili nove talne označbe, ki opozarjajo na posledice objestne in tvegane vožnje. Z napisom "Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj" želi AVP opozoriti, da lahko zaradi neprilagojene vožnje povzročimo prometno nesrečo, ki našo pot predčasno zaključi, cilja pa tako sploh ne dosežemo. Napisi so del nove terenske akcije po Sloveniji Z divjanjem ne pridobiš ničesar, lahko pa veliko izgubiš.

icon-expand FOTO: AVP icon-chevron-left icon-chevron-right

Neprilagojena hitrost vožnje je bila leta 2021 drugi najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč ter najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom. Po podatkih AVP je lansko leto zaradi prehitre vožnje umrlo 49 oseb. "Največje povečanje števila umrlih v primerjavi z letom 2020 beležimo pri neprilagojeni hitrosti, saj je število naraslo s 27 umrlih na 49 umrlih," je še zapisano v pregledu stanja varnosti v cestnem prometu.

icon-expand FOTO: AVP icon-chevron-left icon-chevron-right

Letos manj kršitev s področja hitrosti Kljub višji letošnji statistiki prometnih nesreč, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, so policisti v tem času, torej do 13. julija, zabeležili nekaj manj smrti zaradi neprilagojene hitrosti. Umrlo je 16 oseb, kar pa je dobra tretjina manj kot leto poprej, ko je v istem časovnem obdobju umrlo 26 potnikov. Slovenska policija je letos do 13. julija zabeležila 69.731 kršitev s področja hitrosti, v enakem obdobju lani pa 73.684 kršitev.