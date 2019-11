S telefonom v roki zapeljal na nasprotni pas in se za las izognil trčenju

"Drži volan, ne telefona. Ustavi se in potem išči, kliči, všečkaj, pošiljaj … da bo vse to sigurno in varno prišlo do tistega, ki mu je namenjeno," ob posnetku pozivajo kranjski policisti.

K objavi so dodali še nekaj podatkov statističnega urada o uporabi interneta in mobilnih telefonov: 74 odstotkov oseb vsak dan ali skoraj vsak dan uporablja internet, v drugem četrtletju 2019 smo Slovenci opravili 19,2 milijona ur odhodnih klicev in poslali 696 milijonov sporočil, preneseli pa za 29,8 milijona gigabajtov podatkov pred mobilnega dostopa. Del te statistike se zagotovo "opravi" tudi za volanom, so prepričani policisti.