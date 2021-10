S tem gospodinjskim aparatom bo vsaka kuhinja izžarevala glamur

Poleg izbire obleke in modnih dodatkov je videz doma postal eden od ključnih dejavnikov v svetu glamurja in mode. Zato ne preseneča, da je danes lahko tudi hladilnik, predmet, okoli katerega se pogosto spontano zbiramo, glavni pokazatelj sloga in okusa. To je potrdila tudi prefinjena linija hladilnikov Samsung Bespoke , ki izžareva eleganco in enostavnost.

Izbiranje gospodinjskih potrebščin in aparatov je mnogim mučno in jim predstavlja izziv. Z najboljšim namenom, da »bo vse tako, kot mora biti«, neredko pride do nasprotnega učinka. Prav zaradi tega je priporočljivo slediti lastnim nagonom, okusom in potrebam. Jeklo ali steklo, barva šampanjca ali mornarsko modra, elegantna bela ali prefinjena roza – vsaka možnost je posebna na svoj način, ne glede na to, ali govorimo o oblačilih ali o slogu in strukturi prostorov, v katerih preživimo največ časa. Možnost izbire barve je glavna posebnost hladilnikov Bespoke, ki pripomore k vizualnem dojemanju kuhinje ne glede na velikost prostora, odprtost tlorisa in prostornost. Le redkokateri mladi dami, poslovni ženski ali materi izbiranje materiala, barve in velikosti ni v užitek. Ko k temu dodamo še inovativno tehnološko funkcijo SpaceMax™, ki omogoča uskladitev hladilnika z ostalimi kuhinjskimi omaricami in dodatki ter tako prispeva k enotnem videzu in preglednosti celega prostora, sreči ni videti konca.

Banana za vse, ki jim je sadje priljubljen dnevni prigrizek, zelenjavna enolončnica za tiste, ki živijo zdravo, ali čokoladna torta, ki pomaga v najbolj stresnih situacijah na delovnem mestu. Za vsako jed velja isto pravilo: naj bo sveže, kakovostno in okusno kadarkoli v dnevu; tudi v trenutku, ko imamo preveč obveznosti in smo »ugrabili« prost dan. Tehnologija All-Around Cooling modernega hladilnika Bespoke enakomerno hladi vsak vogal, temperatura pa se stalno preverja. Hrana tako ostaja sveža dalj časa, okusi in vonjave se ohranijo. To je poseben plus za vse ambiciozne in vsestranske, mlade in stare intelektualce, ki si obroke pogosto pripravljajo dan prej.

Na zdravje (slado)ledu!

Tisto, kar manjka oziroma česar zmanjka v določenem trenutku na vsaki zabavi ali družinskem srečanju, je led. Vedno in za vedno. Brez izjeme. »Daj še ledu!«, »Please, vrzi mi kakšno kocko ledu!«, »Ekipa, to ni za pit, ker je tako toplo!« – to so najpogostejši izrazi nezadovoljstva in/ali potrebe po hitri intervenciji. V trenutku pripravljene kocke ledu so sanje vsakega ljubitelja zabave, prav ta možnost pa je linijo hladilnikov Bespoke potisnila v sam vrh atraktivnih gospodinjskih aparatov. Funkcija Power Freeze samodejno nastavi temperaturo zamrzovalnika na najnižjo raven in ustvari hitri piš hladnega zraka, kar omogoča pospešeno zamrzovanje sladoleda in izdelavo ledu.

Nekaj je zagotovo: hladilniki so si zaslužili status zvezde tako kot sijajni lestenci, izraziti fotelji in pozorno zasnovani regali. Vedno priljubljen minimalizem, stalno iskana praktičnost in vsem zelo pomembna funkcionalnost so glavne značilnosti hladilnikov Bespoke, o katerih lahko več izveste na https://www.samsung.com/si/refrigerators/bespoke-refrigerator/.





Naročnik oglasa je Samsung.