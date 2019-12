S tem trikom bo vaša pica kot iz krušne peči!

»Kje smo dobili idejo o glineni pekovski plošči? Preprosto in spontano. Tako se vedno porodijo najlepše ideje. Ker smo v treh generacijah pečarjev postavili že res veliko krušnih peči (iz gline se izdelujejo tradicionalne pečnice, ki krušno peč sestavljajo v celoto) in iz katerih je nemalokrat, prijetno zadišalo po sveže pečenem hlebcu domačega kruha. Ker pa si veliko ljudi prostorsko ne more privoščiti velike krušne peči, želi pa vseeno krušno peko, smo izdelali ploščo.Je še kaj lepšega kot omamen vonj sveže pečenega in domačega kruha?«pojasnjujejo pri Pečarstvu Avguštin , kjer so z glineno pekovsko ploščo združili tradicijo in izkušnje pečarjev ter zdravilnost naravne gline.

In tako je nastala glinena pekovska plošča, ki je izdelana samo iz slovenske gline in jo lahko uporabljate v vsaki električni pečici in v vsakem gospodinjstvu, predvsem pa je veliko lažja od ostalih plošč na trgu, ki so izdelane iz šamota in kamna. Njen namen je, da električno pečico spremeni v krušno peč, narejena pa je za peko pice in domačega kruha. Peka na njej je zelo podobna tisti v krušni peči, saj se odvečna vlaga iz testa prenese na glineno pekovsko ploščo, ki jo zaradi naravnih materialov lepo absorbira. Po drugi strani, pa se vročina iz glinene pekovske plošče, neposredno prenese na testo in ustvari tisto čudovito hrustljavo skorjo ter vrhunsko in enakomerno peko.