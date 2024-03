S tem trikom lahko podaljšate svoje trepalnice!

Maskara začne trepalnice po nekaj urah lepiti skupaj, pušča črne sledi pod očmi, težave pa lahko nastanejo tudi pri odstranjevanju, sploh kadar je maskara vodoodporna. V poletnih mesecih, pri visokih temperaturah, si prav vsi želimo, da na obraz nanašamo čim manj ličil in drugih kozmetičnih izdelkov. Zato se to pomlad poslovite od debelih slojev maskare, saj lahko izredno dolge, goste in temne trepalnice dosežete z le nekaj nanosi seruma za rast trepalnic, ki pa bo deloval tudi na obrvi.

Kako deluje?