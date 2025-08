S tem trikom lahko premagate gubice brez botoksa in stranskih učinkov

Medtem ko botoks sicer začasno zgladi kožo, so posledice dolgoročno lahko problematične. Ker deluje tako, da ohromi mišice, s tem koža izgubi naravno podporo. Ko učinek popusti, se gube pogosto vrnejo še bolj izrazite, obraz pa lahko postane brezizrazen ali celo asimetričen. Ne smemo zanemariti niti pogostih stranskih učinkov, kot so glavoboli, bolečine v vratu in težave z dihanjem.