S temi 3 triki prihranite pri spletnem plačevanju!

Se tudi vam zdi, da vam od mesečnega prihodka ne ostane ravno veliko? Ravno zato smo za vas pripravili 3 trike, s katerimi boste privarčevali pri spletnem plačevanju. Na koncu članka najdete še nagradno igro, v kateri lahko prejmete 1000 €!

1. Pri spletnem plačevanju se držite teh pravil in prihranite Veliko nakupujete na spletu? Potem vam svetujemo, da se pri dostavi izdelkov na dom izogibate visokim poštninam, zato raje ne izberite »ekspresne dostave«, ki je navadno precej draga. Lahko pa kupujete tudi pri spletnih trgovinah, kjer ne zaračunajo poštnine. Brezplačno poštnino pa lahko pridobite še z enim trikom. Ko boste v košarico dodali vse izdelke, počakajte še dan ali dva in ne pozabite sprejeti piškotkov spletne trgovine. Tako si boste namreč povečali možnost, da vas bodo na družbenih medijih “podjetja poiskala” z oglasi za brezplačno poštnino ali celo za popust na celoten nakup. Saj veste … spletni trgovci vas bodo želeli prepričati v nakup. Kupone ali popuste pa lahko pridobite tudi, če se včlanite v klube zvestobe spletnih trgovin ali se naročite na njihove e-novičke. 2. Izbrskajte kupone in plačajte manj! Spletno nakupovanje vam nudi še eno prednost in to so kuponi. Veliko spletnih trgovin namreč nudi različne kupone ali kode za popuste in brezplačno poštnino. Pred nakupom na spletu vedno preverite, ali lahko najdete kodo kupona za določeno spletno trgovino. Prav tako pa lahko uporabljate tudi vtičnik za pridobivanje kod, ki ga namestite v svoj brskalnik. Vtičnik Honey recimo poišče vse aktualne kupone spletne trgovine, ki si jo trenutno ogledujete. Pametno, kajne?

Na spletu res dobite številne ugodne ponudbe, a ugodno lahko plačujete še nekaj. In to so položnice. Pa veste, kako jih plačati brez provizije? Berite naprej. 3. Položnice plačujte kar z aplikacijo mBills in se izognite proviziji! Da, prav ste prebrali – položnic vam ni treba plačevati na banki ali pošti in čakati v vrstah, saj jih lahko plačujete s pomočjo aplikacije mBills. Tako pri plačevanju položnice ne plačate provizije, saj lahko izberete možnost plačevanja, ki vas ne stane praktično nič. Svoje mesečne položnice lahko dobite naravnost v mBills, kjer jih plačate z dvema dotikoma zaslona. Prav tako pa lahko z mBills plačate tudi položnice, ki jih dobite na dom. Brez provizije jih plačate tako, da izberete funkcijo »slikaj in plačaj« ter z nekaj kliki hitro poravnate račune. In kaj je še dodaten plus? Svoje obveznosti lahko poravnate kjerkoli in neodvisno od delovnih časov in bančnih urnikov.

