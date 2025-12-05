S Titovega kipa v Velenju izginila glava

Kot so zapisali na občini Velenje, je Policija storilca že izsledila in bo izvedla ustrezne postopke.
Napovedali so, da bodo v najkrajšem možnem času pristopili k sanaciji škode na kipu in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja.
"Mestna občina Velenje vsakršno takšno dejanje ostro obsoja in poudarja, da v našem mestu ni prostora za vandalizem ter napade na kulturno in zgodovinsko dediščino," so zapisali.
"Sramotno dejanje," je medtem na družbenem omrežju Facebook zapisal velenjski župan Peter Dermol. Dodal je, da mora biti spoštovanje kulturne dediščine ena ključnih vrednot skupnosti, v kateri živimo.
Kip voditelja nekdanje SFR Jugoslavije in vodje partizanskega odpora med drugo svetovno vojno Tita so v Velenju postavili leta 1999 po pobudi lokalne skupnosti. Skulpturo iz brona je izdelal hrvaški kipar Antun Augustinčić, poroča STA.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.