S Titovega kipa v Velenju izginila glava

Kot so zapisali na občini Velenje, je Policija storilca že izsledila in bo izvedla ustrezne postopke.

Napovedali so, da bodo v najkrajšem možnem času pristopili k sanaciji škode na kipu in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja.

"Mestna občina Velenje vsakršno takšno dejanje ostro obsoja in poudarja, da v našem mestu ni prostora za vandalizem ter napade na kulturno in zgodovinsko dediščino," so zapisali.