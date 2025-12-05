Svetli način
Slovenija

S Titovega kipa v Velenju izginila glava

Velenje, 05. 12. 2025 08.54 | Posodobljeno pred 33 minutami

M.S.
104

Na Titovem trgu v Velenju je ponoči storilec namerno poškodoval spomenik Josipa Broza Tita in z njega odstranil glavo. Na občini so ostro obsodili vandalizem in napovedali, da bodo kip obnovili v najkrajšem možnem času.

Kot so zapisali na občini Velenje, je Policija storilca že izsledila in bo izvedla ustrezne postopke.

Napovedali so, da bodo v najkrajšem možnem času pristopili k sanaciji škode na kipu in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja.

"Mestna občina Velenje vsakršno takšno dejanje ostro obsoja in poudarja, da v našem mestu ni prostora za vandalizem ter napade na kulturno in zgodovinsko dediščino," so zapisali.

Poškodovan kip Tita
Poškodovan kip Tita FOTO: Občina Velenje

"Sramotno dejanje," je medtem na družbenem omrežju Facebook zapisal velenjski župan Peter Dermol. Dodal je, da mora biti spoštovanje kulturne dediščine ena ključnih vrednot skupnosti, v kateri živimo.

Kip voditelja nekdanje SFR Jugoslavije in vodje partizanskega odpora med drugo svetovno vojno Tita so v Velenju postavili leta 1999 po pobudi lokalne skupnosti. Skulpturo iz brona je izdelal hrvaški kipar Antun Augustinčić, poroča STA.

velenje kip tito
Obsežna iskalna akcija na Celjskem: pogrešanega Jako išče tudi vojska

KOMENTARJI (104)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sowkenc
05. 12. 2025 09.28
Tako osebo je potrebno kaznovat, da ne vidi svetlega. Vandalizem je nedopusten. Zgodovina je pa naš ponos. Komur ni všeč kjer živi, naj se odseli drugam, kjer mu bo teklo mleko in med.
ODGOVORI
0 0
Perivnik
05. 12. 2025 09.26
+4
Sramota, da spomenik totalitarca stoji v demokratični državi.
ODGOVORI
9 5
myomy
05. 12. 2025 09.28
Sramota so nacistični domobranski spomeniki po Sloveniji. Za cel svet, ne samo za Slovenijo.
ODGOVORI
0 0
Minifa
05. 12. 2025 09.26
+2
Vsak dan novicaki ti polepša dan, tako menijo Škalčani, Preložani, Družmirčani, Pesjanarji, ki so zato, da stoji ta, kip BARABI plačali visoko ceno z uničenjem kulture, doline, avtohtonih ljudi in premogovega sloja..Velenje je mesto brez duše..ker kar koli je bilo lepega so komunisti UNIČILI
ODGOVORI
3 1
Minifa
05. 12. 2025 09.27
Pravijo KOMUNISTI to je zgodovina TO JE NASILNA VSILJENA ZGODOVINA PO MERI POKVARJENIH KOMUNISTOV...
ODGOVORI
0 0
Finfer
05. 12. 2025 09.25
+0
Tudi tistega bi morali obglaviti ki ga ima jelinčić na parceli v žusterni !!
ODGOVORI
2 2
jablan
05. 12. 2025 09.26
Samo tistega
ODGOVORI
0 0
myomy
05. 12. 2025 09.24
-4
Če stojijo nacistični domobranski spomeniki v Sloveniji bo pa še TITOV spomenik! Jasno?!!!
ODGOVORI
4 8
jablan
05. 12. 2025 09.27
Bravo
ODGOVORI
0 0
Pamir
05. 12. 2025 09.23
-3
Brez Josipa Broza Tita ne bi bilo Hrvaške....Franjo Tuđman.
ODGOVORI
4 7
pravica1
05. 12. 2025 09.27
V takšni obliki tudi slovenije ne.
ODGOVORI
0 0
jablan
05. 12. 2025 09.27
Tudi slo ne
ODGOVORI
0 0
Aladar
05. 12. 2025 09.28
+1
pa mogoče tebe tudi ne.
ODGOVORI
1 0
GetBack
05. 12. 2025 09.22
+1
hahahaha... častim večerjo "storilcu" ...
ODGOVORI
11 10
jablan
05. 12. 2025 09.27
Da bi jo še teb skinu
ODGOVORI
0 0
Julijann
05. 12. 2025 09.22
+4
A so ta spomenik mogoče postavili takrat ko se je Velenje preimenovalo v Titovo Velenje?
ODGOVORI
7 3
300 let do specialista
05. 12. 2025 09.20
+4
A ga je Luka domoL odnesel?
ODGOVORI
8 4
Gobert Rolob
05. 12. 2025 09.20
+6
Nova glava naj bo prašičja
ODGOVORI
14 8
Sowkenc
05. 12. 2025 09.24
-4
Sram te bo bodi, za take izjave. Verjetno si še mlad in ne veš kaj govoriš.
ODGOVORI
1 5
lusma00
05. 12. 2025 09.25
-1
Gobert in jj pukljasti trup
ODGOVORI
0 1
myomy
05. 12. 2025 09.20
-3
Še malo, pa bomo zopet polnili jame.
ODGOVORI
3 6
pusi
05. 12. 2025 09.23
+4
kdo ti? neboglen "mamin sinček"....
ODGOVORI
4 0
myomy
05. 12. 2025 09.26
-2
Ime in priimek, prosim.
ODGOVORI
0 2
Janez23
05. 12. 2025 09.19
+8
E, sedaj ste pa gotovi, ker ste izdali, da je spomenik iz brona in na Dolenjskem se že organizirajo skupine, ki jih zanimajo kraje takšne surovine. Nima smisla glave gor dajat, bo šla glava in telo. Baker je baker, bron je pa še bolje plačan.
ODGOVORI
9 1
Sionist
05. 12. 2025 09.19
+9
Nam,v tujini , ni jasno; diktator tito je pahnil slovenijo v 60 let revscine,bede,nerazvitosti,itd itd in v sloveniji je se kdio ki ga povelicuje,obozuje,itd? Mazohisti?
ODGOVORI
16 7
pravica1
05. 12. 2025 09.22
-4
To sploh ne drži. Življenje v kraljevini jugoslaviji in socialistični jugoslaviji je kot dan pa noč. Začnite malo brat prosim.
ODGOVORI
2 6
Rock8
05. 12. 2025 09.24
-3
Kam nas pa peha turboizkoriščevalskikapitalizem in vse vlade v njem?!?
ODGOVORI
0 3
Pajo_36
05. 12. 2025 09.27
-1
Seveda ja. Zmagal je. Od kdaj imajo oblast vojni poraženci? Noben ne govori o tem, da je bila Kraljevina Jugoslavija verska džamahirija, kjer so cerkvene ustanove vladale hujše kot na komunistični način. So ženske imele volilno pravico v Kraljevini? ne. Dobile so jo leta 1945. Takega razvoja, kot je bil v YU ne bo nikoli več, delavec je bil spoštovan, zato je folk še zmeraj na strani Tita. Če gledam v naših daljnih družinah je bilo tako, da so bili itak vsi ultra farški, ampak so imeli dosti napadov Cerkve na recimo nezakonske otroke in ženske, ter so hoteli en napredek. Poleg tega grožnje ane nacistov ane okupacija pa to, ponemčevanje Slovencev in tako dalje, na dalmatinski strani pa ustaši, četniki, Italijani, kraje ozemelj in tako dalje...Ma Tito je za vas dohtar, kar imamo zdajel v bivši YU, države so naredile korak nazaj v Kraljevino YU, kjer je CErkev glavna, pa klanjajo se Ameriki.
ODGOVORI
0 1
Animal_Pump
05. 12. 2025 09.19
+0
Nisem ravno njegov ljubitelj...Vojni strateg je bil vrhunski to mu je treba priznat. Pa, če razmišljam...bi ga bil danes vesel. Informbirojevci bi vsi kamne premetaval.
ODGOVORI
9 9
ptuj.si
05. 12. 2025 09.18
+7
Je iz medenine, bakra?? To ima svojo ceno... Tako da "prebivalci" navalite na vse kipe v Sloveniji.
ODGOVORI
9 2
Pamir
05. 12. 2025 09.18
-10
Janšiti kdo drug, a bodo postavili gor jufketovo glavo?
ODGOVORI
7 17
ptuj.si
05. 12. 2025 09.20
+4
Jufka je hrana, to bi potem naredil ti glavo iz jufke za ptiče, da bi se hranili? Lepo od tebe.
ODGOVORI
5 1
Stauffenberg
05. 12. 2025 09.17
-6
In na njegovo mesto bi radi prilepili ono od Ivana. Ne bo šlo, mu ne seže do kolen.
ODGOVORI
6 12
cirenij
05. 12. 2025 09.18
-1
Niti do podplatov.
ODGOVORI
6 7
Julijann
05. 12. 2025 09.17
+9
Nekoč Titovo Velenje ima pa zgodovino res kar na prostem. Tegale Titota, pa Kardelj se tudi nekje sonči. Lahko so naša mnenja glede polpretekle zgodovine še tako različna, ampak nekaj kar je preteklost sodi v muzej! Če pa kdo ne ve, Tito je eden največjih zločincev svojega časa.
ODGOVORI
13 4
pusi
05. 12. 2025 09.17
+12
Podret ta komunistična sranja!!!!!!!!!
ODGOVORI
16 4
Mclaren
05. 12. 2025 09.27
Je rekel kletni k???
ODGOVORI
0 0
