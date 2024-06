S Tomosi na 3000 kilometrov dolgo pot

Legendarni Tomos marsikomu vrne lepe spomine na otroštvo. Nekateri so ga vozili sami, drugi so o njem le sanjali, tretji pa so opazovali poštarje, kako so na njih raznašali pošto, in čeprav so bili Tomosi po navadi uporabljeni za krajše razdalje, člane društva Iskreni mopedisti to ni prestrašilo. Teden dni nazaj so se s svojimi motorji odpravili na Nizozemsko. Tam so se udeležili Mopfesta, skozi celo pot pa so prevozili več kot 3000 kilometrov. Kakšno presenečenje jih je pričakalo ob vrnitvi?