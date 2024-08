S Tomosi na 400 kilometrov dolgo pot

Vonj po bencinu, rohnenje motorjev in nostalgija po tovarni Tomos. Vse to združuje člane društva Srečkoti, ki vsak teden s svojimi Tomosi drvijo po Sloveniji, v njihovih zbirkah lahko najdemo tudi ene najbolj vrednih Tomosovih starodobnikov. Ni hriba, ki bi bil zanje previsok in ni je poti, ki bi bila zanje predolga. Prihodnji teden načrtujejo izlet na 400 kilometrov oddaljen otok Pašman, zato bi težko rekli, kdo se počuti mlajši, vozniki ali njihovi obnovljeni motorji.Kdo je najhitrejši, kdo najstarejši? Odgovore je dobil Luka Černe.