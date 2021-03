S toplotno črpalko Orca svoj dom ogreva tudi Blaž Švab

Slovensko poreklo in uporaba najbolj kakovostnih materialov, ki so razpoložljivi na evropskem trgu, delajo podjetje priljubljeno že vrsto let. So inovativni, odzivni in usmerjeni k strankam. Najvišja kakovost, priljubljenost in vrednote pa so skupne značilnosti, ki so blagovno znamko Orca energija povezale z vrhunskim glasbenikom in ustanovnim članom ansambla Modrijani, Blažem Švabom.

»Orca na slovenskem trgu zaseda posebno mesto. V podjetju verjamemo, da bo sodelovanje z Blažem Švabom, ki nas izjemno veseli, pomembno prispevalo k nadaljnji krepitvi prepoznavnosti in priljubljenosti naše blagovne znamke. Blaž pooseblja točno tiste vrednote, ki so zapisane tudi v našem DNK. Orke so družabna bitja, ki zgledno skrbijo za svoje družine, predvsem pa so prilagodljive,« je ob naznanitvi o novem sodelovanju povedala Eva Kumrič, direktorica Orca energije. Kot je še pojasnila, so se za korak ambasadorstva odločili prvič, saj so začutili, da je zdaj pravi čas. V svoji družini so želeli nekoga, ki v hitrem tempu življenja potrebuje nekaj več.