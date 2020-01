S topovi, sulicami in žirafami za rešitev smučarske sezone

Tudi letos zima skopari s snegom in ker imamo pri nas le eno visokogorsko smučišče, so na ostalih prisiljeni izdelovati t. i. tehnični ali umetni sneg. Za zasneževanje prog morajo biti izpolnjeni točno določeni pogoji, zelo pomembna sta predvsem temperatura zraka in vlaga.

Nekateri zimske dni preživljate na belih strminah, ki pa so v letošnji zimi bele predvsem zaradi umetnega snega. Po Sloveniji trenutno obratuje 25 manjših in večjih smučišč. Več kot dovolj naravne podlage imajo le na našem najvišje ležečem smučišču Kaninu, kjer je po obilnem novembrskem sneženju ostalo dobre štiri metre snega. Drugod strmine prekriva le bolj ali manj debela odeja t. i. tehničnega ali umetnega snega, ki sega od 20 do 60 centimetrov visoko.

Višina snežne odeje FOTO: POP TV

Zasneževanje je učinkovitejše pri temperaturah pod -5 stopinj Celzija Za izdelavo snega sta potrebna dovolj nizka temperatura in čim nižja vlažnost zraka. Če je zrak nasičeno vlažen, torej je relativna vlaga stoodstotna, je mejna temperatura, pri kateri je še možno zasneževanje, tri stopinje pod ničlo. Pri bolj suhem zraku je ta temperatura lahko tudi višja. Tako je pri 20-odstotni vlažnosti, kakršno smo včeraj zjutraj beležili na Rogli, sneg možno izdelati celo pri treh stopinjah nad ničlo.

Za zasneževanje uporabljajo topove in t.i. snežne sulice ali žirafe. Oba sistema sta sestavljena iz različnih vrst šob, za svoje delovanje pa poleg ustrezne temperature in vlage potrebujeta še zmes vode in zraka. Iz šob tako piha stisnjen zrak, ki je pomešan z manjšo količino vode. Ta zmes se ob izhodu iz snežnega topa močno ohladi ter tvori zelo majhne ledene kristalčke. Na snežnem topu je nameščena še ena vrsta šob, ki v zrak prši zelo drobne kapljice vode. Te kapljice ob stiku z ledenimi kristalčki tvorijo snežinke, ki nato padejo na tla.

Sušno obdobje, ki traja že od 23. decembra, se bo prekinilo ob koncu tedna, ko nas bo prešla hladna fronta. Čeprav bo menjava zračne mase kar izrazita, bomo ob tem deležni le manjše količine padavin. S snegom zelo skromna zima se bo tako še naprej nadaljevala tudi v hribih.

Zasneževanje je učinkovitejše, če je zrak suh in njegova temperatura pod -5 stopinj Celzija, saj lahko takrat z dovajanjem dodatnih količin vode izdelajo večje količine snega. Pri zelo mrzlem zraku je učinek zasneževanja ob enakem vložku tudi do petkrat večji kot pri temperaturah okoli ničle. Tako izdelan sneg je v primerjavi z naravnim kompaktnejši, zračno bolj neprepusten in toplotno manj izolativen. Posledično je bolj obstojen in dobro prenaša občasne otoplitve, zaradi okroglih zrnc pa je tudi hitrejši, zato je smuka na njem za marsikoga boljša.

Za zasneževanje je potrebna zmes vode in zraka. FOTO: POP TV

Prva polovica januarja med najtoplejšimi v zgodovini meritev Kljub temu da temperature po nižinah zaradi pogoste inverzije v zadnjih treh tednih niso odstopale bistveno od dolgoletnega povprečja, pa je bilo povsem drugače v hribih, kjer se je prva polovica januarja uvrstila celo med najtoplejše do zdaj. Temperature se v sredogorju marsikatero noč niso spustile pod ničlo, kar je onemogočalo izdelavo dovolj velike količine kvalitetnega snega. Tako na nobenem izmed naših večjih smučišč niso uspeli zasnežiti vseh prog, na žalost ljubiteljev belih strmin pa bodo podobne zime v prihodnosti še pogostejše.

Zime z zelo malo ali nič snega bodo v prihodnosti še pogostejše. FOTO: Dreamstime