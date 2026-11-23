Za liter NMB 95 bo ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,413 evra za liter (cena pred spremembo 1,444 evra za liter).

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,738 evra za liter (cena pred spremembo 1,798 evra za liter).

Za liter kurilnega olja bo ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,361 evra za liter (cena pred spremembo 1,421 evra za liter).

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Nove cene bodo veljale do vključno 30. novembra.