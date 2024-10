S torkom podražitev bencina, dizla in kurilnega olja

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se medtem oblikujejo prosto.