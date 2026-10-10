Slovenija
S transparenti pozivajo k ohranitvi kluba. Predsednik: Iščemo rešitve
V Ajdovščini so se pojavili transparenti, s katerimi navijači nogometnega kluba Primorje pozivajo odgovorne, naj ta domači klub obdržijo pri življenju. Nekdanji prvoligaš naj bi imel za skoraj 700.000 evrov dolgov, predsednik kluba pa zatrjuje, da rešitve iščejo – tudi s tujimi vlagatelji.
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