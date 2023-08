S tremi promili v krvi trčila v ulično svetilko sredi Celja

Policisti so voznico pridržali do streznitve, sledi obdolžilni predlog. Celjski policisti so znova spomnili, da je že pri enem promilu alkohola v krvi bistveno motena reakcija oči na svetlobo in da je bistveno zožen zorni kot oči, kar pomeni, da se vozniki težko prilagajajo svetlobnim spremembam in ne morejo pravočasno dojemati, kaj prihaja z njihove leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.

Za polovico se zmanjšata ocenjevanje globine prostora in pozornost, zaradi česar vozniki niso sposobni voziti s primerno razdaljo. Njihove reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti se sploh niso več sposobni odzvati, zato pogosto pride do naletov.

Prav tako se povečujeta reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri enem promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat. "Alkohol ne sodi v promet, zato nikar ne vozite, če ste pili alkoholne pijače. Vsak od nas lahko doda svoj doprinos k varnosti na naših cestah. Zato bodimo strpni, spoštljivi in odgovorni udeleženci v cestnem prometu," so še navedli v sporočilu celjske policijske uprave.