Neslavno prvo mesto: pri nas največ smrti zaradi raka

Žal je realnost, da se je Slovenija znašla na prvem mestu vseh evropskih držav po deležu smrti, ki so posledica obolenja za rakom. Kar 31,5 odstotka vseh smrti pri nas je posledica raka. Zato so tako pomembne akcije ozaveščanja. Posebej novembra so zelo aktivni tudi v društvu Onkoman. Na Prešernovem trgu organizirajo že tradicionalni Movember tek.