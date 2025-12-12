S trmo in pogumom pokoril svetovno konkurenco

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

"Kako to, da imaš toliko modric po obrazu?" "Pred dvema mesecema sem imel prometno nesrečo." "Da se modrice tako dolgo poznajo, je pa le malo čudno, se ti ne zdi?" "Pešec, ki sem ga podrl, se je šele včeraj vrnil iz bolnišnice."