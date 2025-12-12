Slovenija
S trmo in pogumom pokoril svetovno konkurenco
Slovenija še enkrat znova dokazuje, da je športna velesila. Med vrečami, tatamiji in vztrajnostjo 18-letni Sebastijan Zupanc gradi svojo zgodbo. Zgodbo, ki ga je iz majhne telovadnice pripeljala do svetovnega naslova v kickboksu. Kdo je mladenič, ki je s trmo in pogumom v svojem prvem profesionalnem boju pokoril svetovno konkurenco?
