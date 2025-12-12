Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

S trmo in pogumom pokoril svetovno konkurenco

Ljubljana, 12. 12. 2025 08.43 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Barbara Bašić
Komentarji
2

Slovenija še enkrat znova dokazuje, da je športna velesila. Med vrečami, tatamiji in vztrajnostjo 18-letni Sebastijan Zupanc gradi svojo zgodbo. Zgodbo, ki ga je iz majhne telovadnice pripeljala do svetovnega naslova v kickboksu. Kdo je mladenič, ki je s trmo in pogumom v svojem prvem profesionalnem boju pokoril svetovno konkurenco?

kickboks sebastijan zupanc
Naslednji članek

V decembru največ spletnih prevar, škode že za 2,5 mio

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ana desetnica
12. 12. 2025 09.38
Bravo!
ODGOVORI
0 0
športnik66
12. 12. 2025 09.05
+3
Vsa čast fantu, a tole "svetovno prvenstvo" je bilo bolj tako... katere verzije? Koliko je bilo tekomovalcev v njegovi kategoriji? Sem gledal tole včeraj na dnevniku...dvorana z 20 gledalci...nič od nič.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385